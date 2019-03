Užsienyje slapstęsis Šilainių gaisro kaltininkas turės sumokėti ekstradicijos išlaidas

Užsienyje slapstęsis tragiško gaisro Kauno Šilainių mikrorajone vienas kaltininkų turės sumokėti policijai ekstradicijos į Lietuvą išlaidas.

Apeliacinis teismas ketvirtadienį paskelbė, kad pražūtingo gaisro byloje nuteistas Martynas Sasnauskas Policijos departamentui turi sumokėti daugiau kaip 1,8 tūkst. eurų.

M. Sasnauską Lietuvos policija buvo įtraukusi į ieškomiausių asmenų sąrašą, jam buvo išduotas Europos arešto orderis. Ketverius metus besislapsčiusį įtariamąjį policija sulaikė 2016 metais Jungtinėje Karalystėje ir pargabeno į Lietuvą.

Pernai liepą M. Sasnauskas už itin žiaurų nužudymą kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu nuteistas kalėti 13 metų. Tuomet Kauno apygardos teismas prašymo dėl ekstradicijos išlaidų priteisimo netenkino, motyvuodamas, kad M. Sasnauskas nežinojo apie vykstantį procesą, nebuvo pripažintas įtariamuoju.

Tačiau Apeliacinis teismas nusprendė, jog apie ikiteisminį tyrimą jis negalėjo nežinoti.

„Kauno apygardos teismas priėmė teisėtą nuosprendį ir tinkamai paskyrė bausmę, tinkamai nustatė faktines aplinkybes, tik netinkamai nuspręsta dėl ekstradicijos išlaidų. M. Sasnauskas iškarto po įvykio 2012 metų kovo 25-ąją, kuomet įvyko įvykis ir buvo padėtas ikiteisminis tyrimas, jis tuo pačiu momentu išvyko iš Lietuvos ir pasislėpė“, – sakė teisėja Ernesta Montvidienė.

„Apeliacinis teismas mano, kad jis puikiai suvokė nusikalstamą veiką, nes apdegė ranką ir važiavo į vaistinę pirkti vaistų. Įvykis turėjo didelį atgarsį, jis negalėjo nežinoti apie vykdomą baudžiamojo persekiojimo procesą“, – kalbėjo teisėja.

Didžiulis gaisras Šilainių mikrorajono daugiabučio bute kilo, kai M. Sasnauskas su bendrininkais padegė buto duris ir jas atidariusį vaikiną, kuris nuo patirtų sužalojimų mirė. Tuo metu septintame aukšte esančiame bute vyko gimtadienio vakarėlis, jo dalyviai nuo staiga išplitusių liepsnų gelbėjosi balkonuose, dalis iškrito ir susižalojo. Vienas jų po nelaimės tapo neįgalus – nebegali vaikščioti.

Per kelias dienas policija sulaikė tris įtariamuosius, tarp jų ir M. Sasnausko brolį. Savo kaltės nė vienas iš jų nepripažino – visi trys teigė apie kilusį gaisrą sužinoję tik vėliau, o teismo posėdžiuose tvirtino daugelio detalių neprisimenantys.

Nepaisant to, Kauno apygardos teismas juos 2014 metais pripažino kaltais.

Paulius Diliūnas nuteistas 15 metų laisvės atėmimo bausme, Paulius Sasnauskas, kuris nusikaltimo įvykdymo metu buvo nepilnametis – 7,5 metų. Teismas nusprendė, kad trečiasis nuteistasis, Lukas Buckus, neturėjo tikslo nužudyti, todėl jam skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant.

Byloje nustatyta, kad greičiausiai degtuką uždegė P. Diliūnas, o benziną pylė abu broliai Sasnauskai.

M. Sasnauskas Kauno apygardos teisme iš esmės savo kaltės neginčijo, pripažino, kad dėl jo neapgalvotų veiksmų atsitiko nelaimė. Atsižvelgus į tai, M. Sasnauskui paskirta trumpesnė už vidurkį bausmė.

Po šio Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis jam įsiteisėjo.

Kiti nuteistieji taip pat yra skundę jiems paskelbtus nuosprendžius Lietuvos Apeliaciniam teismui, tačiau jis atmetė jų skundus ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo paskirtas bausmes. Buvo padidinta neturtinė žala neįgaliu likusiam nukentėjusiajam.

Žuvusiojo mamai priteista per 23 tūkst. eurų, broliui – per 17 tūkst. eurų neturtinės žalos. Pirmos instancijos teismas neįgaliu likusiam nukentėjusiajam buvo priteisęs per 41,5 tūkst. eurų neturtinės žalos. Apeliacinis teismas neturtinę žalą padidino iki 248,1 tūkst. eurų.

Civiliniai ieškiniai iš M. Sasnausko priteisti solidariai su anksčiau nuteistais gaisro kaltininkais.