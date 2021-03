Dėl koronaviruso į kelionę neišvykę poilsiautojai skaudžiai pamokė „Tez Tour“

Dėl koronaviruso pandemijos kelionės į Italijos kalnus taip ir nesulaukę vyras su savo drauge skaudžiai pamokė kelionių organizatorių „Tez Tour“ – už neįvykusią kelionę pinigų nenorėję grąžinti verslininkai dabar bus priversti sumokėti gerokai didesnę pinigų sumą.

Taip nusprendė teismas, išnagrinėjęs „Tez Tour“ iškeltą bylą – kelionių organizatorius teisėjų prašė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) priimtą sprendimą, kuriuo „Tez Tour“ buvo įpareigotas poilsiautojams sugrąžinti pinigus už neįvykusią kelionę.

Tuo metu „Tez Tour“ bandė įrodinėti, kad pinigus poilsiautojai turi susigrąžinti iš kelionių agentūros „Megaturas“, kurioje jie ir buvo įsigiję poilsinę kelionę. „Tez Tour“ aiškino, kad pinigus grąžino „Megaturui“, tačiau šiai kelionių paketus ir skrydžių bilietus pardavinėjusiai agentūrai dar praėjusį pavasarį buvo panaikinta licencija, su ja nutraukė bendradarbiavimą kelionių organizatoriai, o lapkričio mėnesį iškelta bankroto byla.

Bylos duomenimis, dar praėjusių metų sausio pabaigoje panevėžietis Mindaugas G. sau ir bendrakeleivei iš kelionių organizatoriaus „Tez Tour“, tarpininkaujant kelionių pardavimo agentūrai „Megaturas“, įsigijo turistinę kelionę į Italijos Val di Fassa kurortą. Ši kelionė turėjo įvykti kovo pradžioje, bet buvo nutraukta dėl nenugalimos jėgos aplinkybės – dėl sparčiai plintančio COVID-19 viruso Italijos šiauriniame regione.

Už šią kelionę panevėžietis buvo sumokėjęs 1 999 Eur, į kelionės paketą buvo įtraukti skrydžiai lėktuvu, pervežimas į viešbutį ir iš jo, apgyvendinimas ir maitinimas trijų žvaigždučių viešbutyje bei kelionių organizatoriaus atstovo paslaugos.

Neįvykus kelionei ją užsakęs panevėžietis kreipėsi į kelionių organizatorių, prašydamas jam sugrąžinti sumokėtus pinigus, o nesulaukęs palankaus sprendimo, – į VVTAT. Ši nutarė, kad „Tez Tour“ privalo Mindaugui G. sugrąžinti sumokėtus pinigus, nes kelionės paketą pardavusi agentūra „Megaturas“ veikė kaip kelionių agentas, todėl pareiga grąžinti pinigus už neįvykusią organizuotą kelionę tenka ne tarpininkui, o kelionių organizatoriui.

Nors „Tez Tour“ teigė, kad „Megaturui“ pervedė pinigus už neįvykusią kelionę, tačiau tai, anot VVTAT, neeliminuoja kelionių organizatoriaus pareigos grąžinti turistui pinigus už neįvykusią kelionę.

„Civiliniame kodekse numatyta, kad pinigus už neįvykusią organizuotą kelionę grąžina kelionių organizatorius“, – nutarime pabrėžė vartotojų teises ginančios tarnybos atstovai.

Bet „Tez Tour“ atsisakė tiesiogiai atsiskaityti su į poilsinę kelionę neišvykusiu Mindaugu G. ir VVTAT nutarimą apskundė teismui.

Savo skunde kelionių organizatoriaus teisininkai nurodė, kad Mindaugas G. organizuotos turistinės kelionės sutartį sudarė per kelionių pardavimo agentūrą „Megaturas“, todėl ir mokėjimus atliko ne į „Tez Tour“, o į „Megaturo“ sąskaitą.

„Pinigų grąžinimas turistams vykdomas per kelionių pardavimo agentus, – pažymėjo „Tez Tour“ teisininkai. – Kelionių organizatorius savo prievolę kelionių pardavimo agentui įvykdė pilna apimtimi, t.y. visa pinigų suma, kuri buvo gauta iš „Megaturo“ buvo jai grąžinta įvykdant priešpriešinių įsipareigojimų įvykdymą.“

Anot kelionių organizatoriaus, atlikus piniginių lėšų įskaitymą, „Tez Tour“ piniginė prievolė „Megaturo“ ir poilsiautojo atžvilgiu pasibaigė, todėl nepagrįstai turistas reikalauja su juo atsisakityti tiesiogiai.

Bet su tokia kelionių organizatoriaus pozicija nesutiko apylinkės teismas, atmetęs skundą ir palikęs galioti VVTAT priimtą nutarimą. Toks sprendimas netenkino „Tez Tour“, kuriam teismas nurodė Mindaugui G. sumokėti ne tik 1 999 Eur už neįvykusią kelionę, bet ir 1 500 Eur atsiėjusių bylinėjimosi išlaidų.

Apylinkės teismo sprendimą apeliacine tvarka apskundęs kelionių organizatorius teigė, kad „teismas atsiribojo nuo sistemiško teisės normų taikymo bei neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjo bylą.“

„Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas; teismas turi priimti tinkamai motyvuotą sprendimą, t.y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais“, – „Tez Tour“ aiškino, kad apylinkės teismas, palikdamas galioti poilsiautojui priimtą palankų VVTAT nutarimą, esą pateikė „tik bendro pobūdžio formalius motyvus“ ir visiškai nevertino kelionių organizatoriaus pateiktų argumentų.

„Kelionę įsigyjant per kelionių pardavimo agentą, turistas kreipiasi į pasirinktą kelionių pardavimo agentą, sudaro sutartį atstovaujant kelionių pardavimo agentui, pinigus už kelionę perveda ne kelionių organizatoriui, o pačiam kelionių pardavimo agentui, kuris atsiskaičiavęs komisinį atlygį, skirtumą perveda kelionių organizatoriui, – pažymėjo „Tez Tour“ teisininkai. – Mindaugas G. organizuotos kelionės sutartį sudarė per kelionių pardavimo agentą, mokėjimus už kelionę atliko per kelionių agentūrą „Megaturas“, todėl pinigų grąžinimas yra vykdomas taip pat per šią agentūrą“.

Pasak kelionių organizatoriaus, „Megaturas“ yra patvirtinęs, kad„Tez Tour“ grąžino pinigines lėšas už neįvykusią kelionę, todėl ši agentūra ir privalo atsiskaityti su kelionių paketą įsigijusiu Mindaugu G.

„Ne kelionių organizatorių, bet „Megaturą“, kurio dispozicijoje yra sumokėta pinigų suma, saisto pareiga grąžinti Mindagui G. sumokėtą pinigų sumą“, – skunde „Tez Tour“ nurodė, kad turistas įsigijo kelionę per kelionių pardavimo agentą, todėl tiek sutarties sudarymas, tiek iš jos kylantys įsipareigojimai vykdomi per kelionių pardavimo agentą.

Su tokia pozicija nesutiko Mindaugas G., kuris pažymėjo, kad kelionių organizatorius iš šiuo metu bankrutuojančios bendrovės „Megaturas“ turi regreso teisę į sumokėtų pinigų grąžinimą.

„Pareigą grąžinti pinigus už neįvykusią organizuotą kelionę turi ne tarpininkas „Megaturas“, o kelionių organizatorius „Tez Tour“, o tai, kad organizatorius pervedė pinigus už neįvykusią kelionę „Megaturui“ yra jų vidinio susitarimo reikalas ir neeliminuoja kelionių organizatoriaus pareigos grąžinti turistui pinigus už neįvykusią kelionę“, – Mindaugo G. teigimu, kelionių organizatorių ir agentūrą siejo komercinė tarpininkavimo sutartis.

Tokiai pozicijai pritarė ir bylą apeliacine tvarka išnagrinėjusi trijų teisėjų kolegija. Anot teismo, „Megaturas“ veikė kaip kelionių pardavimo agentas, veikiantis tarp „Tez Tour“ ir „Megaturo“ sudarytos tarpininkavimo sutarties pagrindu.

„Kelionių organizatorius turi prievolę grąžinti Mindaugui G. sumokėtus pinigus už kelionę, – sprendime, kuris įsiteisėjo iš karto nuo paskelbimo, paskelbė teismas. – Kad „Tez Tour“ ir „Megaturas“ vykdė tarpusavio įskaitymus, neatleidžia kelionių organizatoriaus nuo pareigos grąžinti turistui pagal sutartį sumokėtą pinigų sumą. Šiuo atveju turistas neturi būti laikomas atsakingu dėl tarp kelionės organizatoriaus ir kelionių pardavimo agento susiklosčiusių santykių, atsiradusių tarpininkavimo sutarties pagrindu.“

Pasak teismo, „Tez Tour“ turi regreso teises kelionių pardavimo agentui „Megaturas“.

„Apeliacinio skundo argumentai neteikia pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą bei vertindamas ginčui išspręsti reikšmingas aplinkybes, netinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias kelionių organizatoriaus civilinę atsakomybę grąžinti įmokas turistui, neįvykus kelionei, taip pat procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistu“, – „Tez Tour“ nepalankų sprendimą priėmė teismas.

Jis taip pat nutarė, kad kelionių organizatorius privalės Mindaugui G. atlyginti bylinėjimosi išlaidas ne tik pirmosios instancijos teisme (1,5 tūkst. Eur), bet ir nagrinėjant bylą apeliacine tvarka – dar 700 Eur.