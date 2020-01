Vilniečių šeima skaudžiai pamokė „Ryanair“, tačiau tokios patirties net priešui nelinkėtų

Didžiausia pigių skrydžių oro bendrovė „Ryanair“ gavo skaudžią pamoką – teismas vilniečių šeimai nurodė sumokėti išskirtinio dydžio kompensaciją dėl skrydžio metu pradanginto registruoto bagažo ir patirtų nepatogumų.

Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad Airijos bendrovė lietuvių šeimai, kurią sudarė sutuoktiniai ir du nepilnamečiai jų vaikai, privalės sumokėti 2 tūkstančius eurų neturtinei ir dar beveik tiek pat – turtinei žalai atlyginti. Be to, „Ryanair“ teks padengti ir bylinėjimosi išlaidas – beveik tūkstantį eurų.

Oro bendrovė savo klientams jau buvo išmokėjusi 700 Eur kompensaciją, į šią sumą buvo atsižvelgta priteisiant turtinę ir neturtinę žalą.

Trijų teisėjų kolegijos priimtas sprendimas įsiteisėjo iš karto nuo jo paskelbimo, nes byla buvo nagrinėjama apeliacine tvarka – prieš tai vilniečių ieškinį tik iš dalies buvo patenkinęs apylinkės teismas, šeimai priteisęs net keturis kartus mažesnę sumą.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2018 m. vasarį vilniečiai buvo įsigiję lėktuvo bilietus iš Vilniaus į Vokietijos Frakfurto Hahno oro uostą, iš kur vėliau išskrido į Ispanijoje esančią Tenerifės salą. Po dvi savaites trukusių atostogų tokiu pačiu maršrutu poilsiautojai grįžo atgal į Lietuvą. Nė vienas „Ryanair“ skrydis nevėlavo, bet nemalonumų jie patyrė dėl to, kad vos tik iš Vilniaus atskridę į Hahno oro uostą pasigedo registruoto bagažo. Už keturių skrydžių paketo bagažą jie buvo sumokėję 160 Eur.

„Hahno oro uoste kreipėmės į dingusių daiktų skyrių, kuriame buvome priversti laukti net dvi valandas, kol buvome aptarnauti, – teigiama teismui pateiktame ieškinyje. – Užpildėme daiktų dingimo aktą, mums pažadėjo, kad bagažas bus surastas ir grąžintas. Atsižvelgiant į tai, kad bagaže buvo visi šeimos atostogoms reikalingi daiktai, mes išreiškėme pageidavimą, kad dingęs registruotas bagažas būtų pristatytas į Tenerifės salą – atostogų vietą. Atsakingi darbuotojai patikino, kad taip ir bus padaryta – dingęs registruotas bagažas bus pristatytas po dviejų dienų. Mes patikėjome ir kitą dieną išskridome į Tenerifės pietinį oro uostą. Tačiau po dviejų dienų atostogų vietoje jokio savo registruoto bagažo nesulaukėme.

Kitą dieną mums paskambino atsakingi asmenys ir informavo, jog prarastas registruotas bagažas yra išsiųstas į Tenerifę. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, tokia informacija buvo melaginga ir neatitinkanti tikrovės, nes mes nei po dviejų, nei po trijų dienų nuo atvykimo į Tenerifės salą, nei bet kada vėliau taip ir nesulaukėme savo registruoto dingusio bagažo.“

Vilniečiai tikino, kad atostogų metu net keletą kartų per dieną telefonu bandė susisiekti su Tenerifės oro uoste įsikūrusiu dingusių daiktų skyriumi, tačiau „po ilgų laukimų, kol kas nors atsilieps į skambutį, tekdavo skambutį baigti, kadangi taip niekas ir neatsiliepdavo.“

„Nepavykus susisiekti telefonu, mes kone kas dvi dienas vykdavome į oro uostą dėl informacijos apie dingusio bagažo buvimo vietą gavimo, tačiau „Ryanair“ atstovai šiame oro uoste kiekvieną kartą pateikdavo vis kitokią informaciją: arba kad dingęs registruotas bagažas Frankfurto Hahno oro uoste pakrautas ne į tą lėktuvą, arba – kad bagažas turėtų būti pristatytas jau už poros dienų, arba sugalvodavo dar kitokių priežasčių, – teigė jie. – Galiausiai mūsų atostogų pabaigoje oro bendrovės atstovai pradėjo sakyti, kad jie neva tai nežino, kur yra dingęs bagažas ir kada jis bus surastas bei pristatytas.“

Poilsiautojai teigė, kad registruotame bagaže buvo visi jų kelionei reikalingi daiktai – pradedant kosmetika, baigiant drabužiais ir avalyne. Visus bagaže buvusius ir dingusius daiktus jie įvertino beveik 2,5 tūkst. Eur, bet praėjus mėnesiui po kelionės „Ryanair“ jiems nutarė atlyginti tik nedidelę dalį patirtų nuostolių – 700 Eur.

Su tokia kompensacija nesutikę ir oro bendrovę į teismą padavę vilniečiai į bylą pateikė daugybę įrodymų, patvirtinančių daiktų, kurie dingo bagaže, įsigijimo dokumentus. Tačiau ne visų – dėl objektyvių priežasčių dalies jų nepavyko surasti (ne už visas prekes buvo atsiskaityta mokėjimo kortelėmis, o grynaisiais pinigais), tačiau buvo pridėtos nuorodos iš parduotuvių, kuriose prekės buvo įsigytos. Ir tai – tikrai ne brangiausios prekės, o tos, kurios įperkamos net ir mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms.

Patirtus išgyvenimus vilniečiai įvertino 2 tūkst. Eur – kiekvienas po 500 Eur.

„Praradęs mūsų registruotą bagažą, oro vežėjas nesiėmė jokių aktyvių veiksmų informuoti apie dingusį bagažą, nors turėjo pareigą rūpintis keleiviais, kuriems savo paties veiksmais padarė žalą, be to, oro bendrovės darbuotojai nedėjo maksimalių pastangų surasti dingusį bagažą ir kuo greičiau jį pristatyti, – teigiame teismui įteiktame ieškinyje. – Priešingai, bendrovės atstovai mus klaidino dėl dingusio bagažo tariamos vietos, galimos pristatymo vietos ir pan., teikdami melagingą informaciją. Mes negalėjome susisiekti su „Ryanair“ darbuotojais telefonu, dėl ko buvome ne kartą priversti vykti savo atostogų metu į Tenerifės pietinį oro uostą gauti reikalingą informaciją. Tokiu būdu buvo gaištamas mūsų atostogų laikas. Maža to, kadangi dingo iš esmės visi mūsų daiktai, reikalingi ir pasiimti šeimos atostogoms, mes atostogų vietoje, likę be bagaže buvusių drabužių, avalynės ir kt. daiktų, buvome priversti juos įsigyti Tenerifės salos prekybos vietose, kad kaip įmanoma labiau būtų kompensuojami visi atsiradę nepatogumai.“

Sutuoktiniai tikino, kad vietoj planuoto ramaus poilsio apsipirkimas parduotuvėse jiems tapo kasdienybės dalimi: „Mes vis dar tikėjome, kad dingęs bagažas atsiras, todėl įvairius daiktus įsigydavome kas 2-3 dienas, priklausomai nuo informacijos apie dingusį bagažą, gaunamos nuvykus į oro uostą.“

Drabužiams ir kitiems būtiniems daiktams šeimos nariai Tenerifėje išleido beveik 1,5 tūkst. Eur – teismui buvo pateikti šių daiktų įsigijimą patvirtinantys dokumentai su vertimu į lietuvių kalbą.

Byloje atsakovu patraukta Airijos skrydžių bendrovė atsiliepimo teismui nepateikė, o bylą nagrinėjant apeliacine tvarka raštu nurodė, kad nesutinka su keleivių pareikštomis pretenzijomis ir jų pareikštą ieškinį paprašė atmesti kaip nepagrįstą. Tačiau Vilniaus apygardos teismas su tokia oro bendrovės pozicija nesutiko ir ieškovų pareikštą ieškinį patenkino visiškai.

Kaip pažymima teismo sprendime, Civiliniame kodekse numatyta, kad vežėjas atsako už krovinio ar bagažo neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sužalojimą) po krovinio ar bagažo priėmimo iki jų išdavimo gavėjui ar kitam įgaliotam asmeniui, jeigu neįrodo, kad krovinys ar bagažas buvo visiškai ar iš dalies prarastas ar sužalotas dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir kurių pašalinimas nuo jo nepriklauso. Be to, Lietuva yra ratifikavusi Monrealio konvenciją, pagal kurią už dingusį bagažą atsako oro vežėjas, kuris keleiviams turi atlyginti tiek turtinę, tiek neturtinę žalą.

„Tarp ieškovų ir atsakovo buvo sudarytos vartojimo keleivio vežimo sutartys, verslininkui (šiuo atveju atsakovui) sutartinė civilinė atsakomybė netaikoma tuo atveju, jei jis įrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos“, – tačiau, pasak teismo, šiuo atveju „Ryanair“ turi būti taikoma civilinė atsakomybė.

Teismas pabrėžė, kad bagažo netekę keleiviai Tenerifėje buvo priversti įsigyti naujus daiktus, jie pateikė tai patvirtinančius dokumentus, o kadangi „Ryanair“ teisme neginčijo bagaže dingusių daiktų ir jų vertės bei nepateikė įrodymų, paneigiančių dingusių daiktų įsigijimą, ieškinys dėl turtinės žalos buvo patenkintas visiškai.

Tenerifė Foto: Adobe Stock

„Atsakovui praradus ieškovų registruotą bagažą, atsakovas nesiėmė jokių aktyvių veiksmų informuoti ieškovus apie dingusį bagažą, nedėjo maksimalių pastangų surasti bagažą, kuo greičiau jį pristatyti, netgi priešingai, kaip nurodė ieškovai, arba buvo nepasiekiamas arba teikė klaidinančią informaciją, – nurodoma teisėjos Ingos Staknienės pirmininkaujamos kolegijos nutartyje. – Ieškovai nurodė, kad savo atostogų metu ne kartą buvo priversti vykti į oro uostą Tenerifėje, tikslu gauti reikalingą informaciją, dėl ko buvo gaištamas ieškovų atostogų laikas, ir vietoj poilsio, ieškovai turėjo rūpesčių. Kadangi dingo iš esmės visi ieškovų daiktai, reikalingi šeimos atostogoms, ieškovai, likę be bagaže buvusių drabužių, avalynės ir kt. daiktų, buvo priversti juos įsigyti Tenerifės prekybos vietose, dėl ko vietoj planuoto poilsio turėjo laiką leisti ieškodami dingusių daiktų pamainos, apsipirkinėdami.“

Pasak teismo, dėl „Ryanair“ aplaidumo vilniečiai prarado savo nuosavybę, kuri jiems buvo būtina suplanuotos kelionės Tenerifės saloje metu, dėl ko jie patyrė nepatogumus, dvasinius išgyvenimus – apsipirkimas parduotuvėse truko visos kelionės metu, o oro bendrovė 700 Eur kompensaciją sumokėjo ne iš karto, o tik po kelionės pabaigos.

Teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamente yra numatytos kompensacijos už vėluojančius skrydžius, jų atšaukimą arba atsisakymą vežti – priklausomai nuo atstumo, tokiu atveju keleiviams gali būti išmokama 250, 400 ar 600 Eur piniginė kompensacija.

„Įvertinant tai, kad teisės aktai nenustato prievolės oro vežėjui išmokėti keleiviams iš anksto teisės akte nustatytos neturtinės žalos dydžio kompensavimą bagažo praradimo atveju, įvertinus tai, jog bagažo, skirto poilsiui užsienio valstybėje, praradimas sukelia kur kas didesnio masto išgyvenimus ir nepatogumus keleiviams, apeliacinės instancijos teismas taiko šią teisės analogiją ir iš oro vežėjo priteisia ieškovų prašomą neturtinės žalos dydį“, – pažymima „Ryanair“ nepalankiame teismo sprendime.