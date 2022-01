Įtampai dėl Kremliaus ketinimų prieš Ukrainą ar netgi NATO šalis nesisklaidant, o JAV ir Jungtinei Karalystei jau paskelbus apie savo šalių diplomatų šeimų išvykimą iš Ukrainos, trečiadienio vakarą socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė keistos žinutės apie tariamą Rusijos ambasadų evakuaciją iš Baltijos šalių.

„Kremlius priėmė sprendimą įpareigoti misijos Lietuvoje išvykimą atsargumo sumetimais dėl JAV nuolatinių pastangų destabilizuoti šalį ir pakenkti Lietuvos piliečių kur kitų Lietuvą lankančių ar gyvenančių asmenų saugumui“, – tokią klampiai surašytą žinutę paliko Akimovu Timofėju prisistatantis asmuo.

Tokių identiškai skambančių žinučių be nuorodų ir paaiškinimų, tik pakeičiant šalies pavadinimą būta ir daugiau apie Rusijos diplomatus kitose Baltijos šalyse – Estijoje ir Latvijoje. Bet tik jose.

Pasak dezinformaciją ir kibernetines atakas nagrinėjančio specialisto Markiano Kuzmowycziaus, iš viso tokių „Twitter“ žinučių iki ketvirtadienio buvo išplatinta per 2 tūskt. iš 36 skirtingų paskyrų. Visų žinučių autoriai – nuo „konstitucijos ir tvarkos mylėtojų“ iki „pensininkų konsultantų“ „Twitter“ paskyras susikūrė šių metų sausį, beveik neturi sekėjų ir iki tol buvo palikę vos kelis bereikšmius įrašus.

Just a few screengrabs from the last 30 minutes, but sure seems like Russian bots, with GAN-generated avatars and formulaic handles (all created in JAN 2022) are out in force today messaging about the Baltics. pic.twitter.com/LE8j7uxacI