Iš pradžių pasirodė tik istorijos apie tariamai sumuštus irakiečių migrantus, kuriuos esą sutalžę Lietuvos pareigūnai išvijo į Baltarusijos pusę, tada šią istoriją perpasakojo ir pats A. Lukašenka.

Galiausiai buvo paskleista ir žinia apie pasienyje su Lietuva esančios Benekainių gyvenvietės apylinkėse tariamai mirusį irakiečių migrantą – greitai Minskas jau perkvalifikavo šią istoriją į „žvėriškai nužudyto irakiečio“ incidentą ir suorganizavo piketą prie Lietuvos ambasados Minske.

Pats A. Lukašenka komediją primenančiuose susitikimuose su režimo pareigūnais, kurie, vos išgirdę lyderio paminėtą savo vardą strykteli ant kojų, lyg mokinukai ar Šiaurės Korėjos diktatoriaus pavaldiniai, negaili aštrios retorikos Lietuvos atžvilgiu: esą taip, kaip prieš migrantus tariamai elgiasi lietuviai, kadaise elgėsi tik naciai.

Baltarusijos valstybės sienos apsaugos komitetas penktadienį pareiškė, kad sienos su Lietuva apsaugos priemonės bus dar labiau sustiprintos, nes Lietuva „organizuotai gabena migrantus“.

Regis, dezinformacijos srautas nenutrūksta. Bet vien retorikos negana – pastarosiomis dienomis platinami ir vaizdo įrašai, kuriuose esą užfiksuotas žvėriškas Lietuvos pareigūnų elgesys su migrantais. Iš pradžių pasirodė neaiškus įrašas iš pasienio šalia Benekainių, kur prie geležinkelio bėgių esą mirė irakietis migrantas – tai neva liudijo išmėtyti ir mirusiajam esą priklausę drabužiai.

Galiausiai pasirodė įrašai, kuriuose – tariamai sumušti, netgi sušaudyti migrantai, kuriuos gydo baltarusių pasieniečiai. O viską vainikavo lietuvių esą nužudyto irakiečio kūnas lavoninėje – per režimo kontroliuojamą valstybinį kanalą dienos metu parodyti kraupūs vaizdai turėjo tarsi įrodyti: tie fašistai lietuviai visai suįžūlėjo.

Paradoksalu, kad George'o Orwelo kūrinio „1984-ieji“ epizodus primenanti režimo propaganda apie žvėriškumus prabilo praėjus metams po suklastotų rinkimų, po kurių A. Lukašenka save paskelbė jų laimėtoju ir grubiu smurtu susidorojo su protestais.

Primena Orwelo 1984-uosius

Tai, kad šį savaitgalį minimos suklastotų rinkimų bei masinių, beprecedentinių protestų metinės, A. Lukašenkos režimas žino puikiausiai ir tam ruošiasi – per valstybinius televizijos kanalus bei socialinius tinklus pastarosiomis dienomis tiesiog plūsta nenutrūkstamas srautas apie tai, kokia „dėkinga baltarusių liaudis“ A. Lukašenkai, kaip ji džiugiai pasitiko jo pergalę prieš metus, o tik būrelis „Vakarų nupirktų sąmokslininkų“ mėgino kelti neramumus.

Statistika, kad kasdien vis dar sulaikomi arba nuteisiami pernykščių protestų dalyviai džiugiai raportuojama per valstybinę naujienų agentūrą BELTA ir „Telegram“ kanalą „Pul Pervogo“. O per liūdnai išgarsėjusią laidą „Azarionak“ Baltarusijos televizijos propagandistas Grigorijus Azarionakas griebėsi būtent nacių propagandos laikus primenančių metodų.

„Baltarusijos Kiseliovu“ vadinamas A. Lukašenkos remėjas išties sugebėjo ne sykį perspjauti net Kremliaus ruporus savo aršumu bei retorika, kurią yra nukreipęs prieš Vakarus.

"Rotten woman," "dastardly stench", "damned witch "- just watch how the tv-anchor insults & threatens Sviatlana Tsikhanouskaya in primetime on state television. And so every day.