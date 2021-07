Jau kelerius metus Rusijos prezidentas stebina savo keistu dėmesiu istorijai: žodžiu arba raštu jis ne kartą mėgino pateikti savotiškas, daugiausiai XX a. istorinių įvykių interpretacijas. Po to, kai 2019-ųjų gruodį V. Putinas iš pradžių pseudoistorine paskaita glumino NVS lyderius apie praėjusio amžiaus 4-5 dešimtmečių tarptautinę politiką, Antrąjį pasaulinį karą, jo tariamus kaltininkus – niekšingus Vakarus, o ypač Lenkiją, vėliau tokiais pačiais pseudoistoriniais pasvarstymais Šv. Kūčių ir Kalėdų dienomis stebino ir šalies verslininkus, prezidentas žadėjo: bus daugiau.

„Ketinu parašyti ir paskelbti straipsnį šia tema. Jau paprašiau kolegų man iš archyvų parengti dokumentų“, – tuomet pridūrė V. Putinas. Ir pažadą tesėjo – pernai ilgame ir faktus iškraipančiame straipsnyje pavadiname „Tikrosiomis 75-ųjų Antrojo pasaulinio karo metinių pamokomis“. Kremliaus lyderis dėmesio skyrė ir Baltijos šalims.

O jau šiemet V. Putinas glumino vokiečius, kai į juos kreipėsi atviru laišku-straipsniu, siūlydamas tariamą draugystę bei bendradarbiavimą, tarsi Rusija nebūtų pažeidusi tarptautinės teisės ir sankcijų susilaukusi už nieką. Ir nors laiškus buvo skirtas Vokietijai, o Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pats yra sparnuotos frazės „ne laiškais sprendžiamos problemos“ autorius, jis parašė atsaką V. Putinui. Tiesą, į Lietuvos vadovo laišką Rusijos lyderis bent jau tiesiogiai nesureagavo.

Tačiau Lietuvos nuolat keliama pozicija bei sąlyga bet kokiam bendradarbiavimo atnaujinimui su Rusija – grąžinti Krymą Ukrainai, baigti karą Donbase, o ir paties Kijevo priminimas, kad tai Rusija yra agresorė Ukrainoje, regis, sulaukė Kremliaus dėmesio. Ir dar vieno laiško-straipsnio.

Pirmadienį pasirodęs ir V. Putino neva parašytas straipsnis rusų, anglų ir ukrainiečių kalbomis išsiskiria savo apimtimi – keliolika puslapių ir 5,4 tūkst žodžių, o taip pat apžvelgiami laikmečiai – nuo Kijevo Rusios iki dabartinių laikų. Apie tokį opusą jau pašaipiai atsiliepė Ukrainos prezidentas, buvęs komikas Volodymyras Zelenskis.

Tačiau svarbiausia, kad po pseudoistoriniais išvedžiojimais bei akcentų mišraine iš esmės nustatomas ultimatumas Kijevui: V. Putinas dar kartą viešai abejoja Ukrainos valstybingumu ir ukrainiečių, kaip tautos egzistavimu – esą rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta, o „tikrasis Ukrainos suverenitetas įmanomas tik partnerystėje su Rusija“.

Nuo raginimų karti ukrainiečius iki žemių atplėšimo

Ką reiškia tokia partnerystė dar praėjusią savaitę leido suprasti Rusijos Valstybės Dūmos vicepirmininkas Piotras Tolstojus. Dalyvaudamas eilinėje Kremliaus propagandinėje laidoje jis pabrėžė, kad „rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta, o Ukraina yra vienos didžiosios Rusijos dalis“.

„Problemas kuria dalelė niekadėjų, kurie antikonstituciniu būdu užėmė valdžią, va juos tai reikia karti ant šviestuvų“, – teigė P. Tolstojus, kuris taip pat yra Rusijos atstovas ir Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje bei šios organizacijos viceprezidentas.

