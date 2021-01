Rusijos žiniasklaidoje į Lietuvą gruodžio pradžioje atvykusi naujausia JAV karių rotacija, bei Pabradėje vykusios NATO priešakinių pajėgų bataliono pratybos „Budrus Leopardas“ („Vigilant Leopard“) buvo sutiktos kandžiomis replikomis, kaltinimais bei keliamomis abejonėmis dėl amerikiečių požiūrio į mūsų regione kylančius pavojus.

Pastarajame RT tekste sutelpa viskas: nuo JAV karių dislokavimo Lietuvoje iki Baltarusijos sprendimo uždaryti sienas. Informacijos pateikimas, realius faktus supinant su iškraipytais, su nemažai melagingų, neautentiškų teiginių ir gandų pernelyg nestebina. Tačiau keisti naratyvai sutampa su pastarųjų mėnesių agresyvia retorika, kuri sklinda iš Maskvos ir jos kontroliuojamo režimo Minske.

JAV batalionas – parama Lietuvos gynybai

RT, anksčiau žinoma kaip „Russia Today“ pašaipiai žvelgė į JAV karių atvykimą: „JAV kariai, tikėdamiesi egzotiškos žiemos komandiruotės į vieną iš savo tropinių užjūrio bazių, turėjo nusivilti nusileidę apledėjusioje Lietuvoje.“

Tiesa, JAV kariams žiemos sąlygos nėra naujovė – dar pernai Lietuvoje treniravosi JAV kariuomenės 1-osios divizijos 9-ojo pulko 1-asis batalionas, kurio nuolatinė dislokacijos vieta yra Fort Hoode, JAV Teksaso valstijoje.

Ten pat nuolat dislokuotas ir visai neseniai į Lietuvą atvykęs JAV kariuomenės batalionas. Be to, dislokavimo operacijos yra planuojamos bent pusę metų iš anksto, todėl sunku rasti realų pagrindimą RT teiginiams apie tai, jog JAV kariai nesitikėjo atsidurti Lietuvoje.

O ir „egzotiškos žiemos komandiruotės į vieną iš savo tropinių užjūrio bazių“ labiau primena mitus ir anekdotus. Nors JAV sausumos pajėgos ir turi karinių bazių tropinėse salose, pvz.: Havajuose, tačiau šiuo atveju tai nėra bazė užsienyje. Prie šiltuose kraštuose įsikūrusių sausumos pajėgų karinių bazių užsienyje galėtume priskirti tik bazę Nigerijoje. Visgi pastarojoje sunkieji kariniai vienetai nėra įprastas reiškinys, o tankai ten nedislokuojami.

Amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje nėra naujiena ir vyksta vykdant operaciją „Atlantic Resolve“ („Atlanto ryžtas“), kuria JAV demonstruoja kolektyvinės gynybos įsipareigojimus NATO sąjungininkams užtikrinant saugumą Europoje, ypač rytiniame Aljanso sparne, savo saugumu susirūpinusiame po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje. JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse rotuojami jau nuo 2014 metų pavasario, o amerikiečių tankai keliems mėnesiams čia dislokuojami nuo 2019-ųjų.

2020 metų gruodžio viduryje LR Krašto apsaugos ministerija paskelbė apie tai, jog Pabradėje dislokavosi naujoji JAV Sausumos pajėgų rotacija – JAV sausumos pajėgų 8-ojo kavalerijos pulko 2-ojo bataliono kariai. Pasak pranešimo, planuojama, kad sunkusis JAV batalionas pratyboms Lietuvoje bus dislokuotas apie aštuonis mėnesius, iki vasaros pabaigos.

Our #NATO 🇩🇪🇳🇱🇳🇴allies from the #eFPBattleGroupLithuania in the #VigilantLeopard exercises in #Pabrade, #Lithuania. Presence of NATO allies plays the significant role for the seccurity and deterrence of the #EasternFlank. #StrongTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/lPlwIhFup5