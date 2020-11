Pagal žanro klasiką penktadienio vakarą – kai visuomenės, pareigūnų, politikų ir žiniasklaidos budrumas nėra pats didžiausias ėmusi sklisti melaginga naujiena apie tai, kad Lietuvoje esą sulaikyti ekstremistai iš Lenkijos, įtariami teroristine veikla Lietuvos teritorijoje priminė jau matytą braižą.

Iš pradžių buvo sukurtas tinklapis su melaginga žinute: puslapis lrw.lt yra kone identiškas Lietuviškam domenui lrv.lt, kur galima gauti informaciją apie Lietuvos vyriausybę, jai pavaldžias institucijas, ministerijas, kitas tarnybas – sukeista tik viena raidė, paradoksaliai – vietoje „v“ tereikia įvesti „w“. Atsidariusiame straipsnyje kurpiama dramatiška istorija, kaip Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Valstybės saugumo departamento pareigūnai neva „sulaikė keturis (22 m., 24 m., 25 m., 31 m., 37 m. amžiaus) bendrininkus, įtariamus teroristine veikla Lietuvos teritorijoje“.

Be to, šis sulaikymas esą siejamas su trečiadienio incidentu Alytaus r. savivaldybėje, Panemuninkėlių kaime, kur užsiliepsnojo vilkikas su dujų cisterna.

„Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Valstybės saugumo departamentu pareigūnai neatmetė galimybės, kad tai buvo teroro aktas ir gana greitai identifikavo asmenis, užsiimančius šito incidento. Pareigūnai nustatė, kad vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vidurnaktį prie dujų cisternos asmenis. Visi įtariamijeji buvo sulaikyti.

Atlikdami pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai nustatė, kad asmenų grupė ruošiasi teroro aktams mokymo centre Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgos (SOP dalinys „Nil“, Krokuva) pagrindu. Įtariamijeji priskiria save ultra dešiniųjų pažiūrų ekstremistų „Feuerkrieg Division“ grupuotei ir, kaip įtariama, teroristiniais tikslais gamino ir laikė didelės sprogstamosios galios sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas“, – meluojama išgalvotoje ir netipiškai lietuviams gramatinėmis klaidomis išmargintoje istorijoje.

Iš tikrųjų tai yra kelių išsigalvojimų bei faktinės informacijos kratinys, į ką dėmesį jau atkreipė ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos departamentas, paneigęs tikrovės neatitinkančią žinutę.

No, Lithuanian police did NOT arrest Polish citizens for alleged terrorist activities ❗️ Instead of a "terrorist attack", we witness a sophisticated #disinformation attack, aiming at sowing division between #Lithuania 🇱🇹 and #Poland 🇵🇱. Let's stay vigilant! pic.twitter.com/28zryUwQ85