Įtartina tyla dėl koronaviruso Rusijoje: į akis krenta kelios iškalbingos detalės

Naujų atvejų neužfiksuota, rekomendacijos bei kitos prevencinės priemonės veikia: koronavirusui pasiruošta, situacija valdoma. Tokia ramybe dvelkia Kremlius. Rusai raginami nevykti į Italijos šiaurę, Tenerifę, kitur, kur aptiktas koronavirusas. Pačioje Rusijoje pranešama vos apie kelis atvejus, tūkstančiai asmenų stebimi. Tačiau kaip šalyje pavyko išvengti protrūkio? Ir ar išties pavyko, jei dalis informacijos įslaptinta, o rusiškas internetas staiga pritilo?

Koronavirusui (COVID-19) toliau plintant po pasaulį į akis gali kristi keista olimpinė ramybė iš Rusijos. Viena vertus, ši šalis, kaip ir kitos, ėmėsi priemonių apsisaugoti nuo pavojingo užkrato: gyventojai įspėjami dažniau plauti rankas, vengti masinio susibūrimo vietų, netgi pasileisti plaukus, glaustytis, bučiuotis.

Pasienio punktuose – papildoma patikra, visi svarbiausių, tarp jų ir slapti medicininių tyrimų centrai dirba be perstojo, dar nuo sausio esą parengti planai dėl karantino. Viskas, atrodytų, veikia sklandžiai, jei ne kelios detalės.

Akis bado prieštaringi skaičiai

Koronaviruso protrūkis, prasidėjęs Kinijoje, greitai išplito po kaimynines šalis ir aplinkines teritorijas – po pačios Kinijos daugiausiai atvejų fiksuota Pietų Korėjoje, Japonijoje, Singapūre, Tailande, Taivane, Vietname ir kitur.

Tačiau ne Rusijoje. Nors būtent Rusija turi ilgiausią sieną su Kinija – per 4,2 tūkst. km., iš jų didžioji dalis – sausumoje.

Oficialiai tėra kelios dešimtys praleidimo punktų, nors retai apgyvendintose vietovėse ir pasieniečių menkai teprižiūrimose teritorijose kirsti pasienį nėra didžiausias iššūkis. Be to, vien pernai Rusiją aplankė per 2 mln. turistų iš Kinijos, oficialiai Rusijoje daugiausiai žemės ūkyje dirbo apie 50 tūkst. kinų migrantų (realūs skaičiai, tikėtina, yra 10 kartų didesni).

Rusai evakuojami iš Kinijos Foto: Itar-Tass / Scanpix

Net jei iš koronaviruso židinio esančios šalies Rusiją aplankiusiųjų kinų skaičiai šiemet bus mažesni – Rusija užvėrė pasienio punktus su Kinija, nutraukti beveik visi skrydžiai, kelionės traukiniais, autobusais, kitomis transporto priemonėmis, oficialios statistikos duomenys atrodo keistai.

Jei Kinijoje koronavirusu užsikrėtė per 80 tūkst. žmonių, o daugiau nei 2,7 tūkst. mirė, tai Rusijoje oficialiai užsikrėtusiųjų vos trys asmenys – du iš jų Kinijos piliečiai, kurie esą stebuklingai pasveiko ir išleisti namo. Dar trys užsikrėtę kruiziniame laive „Diamond Princess“ ir iki dešimties asmenų, atsidūrę karantine Tenerifėje bei vienoje Vladivostoko ligoninių.

Keli koronaviruso atvejai Rusijoje iš per vieną mėnesį, jei per tą laiką vien oficialiai buvo patikrinti 373165 atvykėliai iš Kinijos? Vos keli patvirtinti atvejai iš 121-o kuriems nustatytos infekcinės ligos, pavyzdžiui, gripas? Kaip rusams pavyko suvaldyti plitimą?

Rusai internete įtartinai pritilo

Tokių klausimų Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida neužduoda – tik perduoda oficialius duomenis, kaip Rusijos ambasados informuoja apie šalies piliečius, įstrigusius Tenerifėje, Italijos šiaurėje ir kitur. Rusų turistų, norinčių aplankyti Italiją skaičius smuko trečdaliu.

Oficialiuose šaltiniuose dar galima stebėti tik tai, jog Rusija esą griežtina priemones, aktyviau platina rekomendacijas, kurių turėtų laikytis šalies gyventojai. Pavyzdžiui, užsikrėtusius užsieniečius Rusija gali deportuoti, o iš Kinijos ribojamas prekių importas.

Naujausi Rusijos vartotojų teisių priežiūros tarnybos (rus. Роспотребнадзор) reikalavimai taikomi Maskvos restoranams: ultravioletinės lempos, privalomos kaukės darbuotojams, dažnesnis indų plovimas ne žemesnėje, nei 65 laipsnių temperatūroje.

Rospotrebnadzor Foto: RIA / Scanpix

Pačios tarnybos puslapyje naujausias pranešimas, kuris pradedamas tokiais žodžiais: „susidarius nepalankiai situacijai, susijusiai su..“ primena 1986-ųjų balandžio 27-osios analogiškai skambėjusį įspėjimą apie „nepalankią situaciją“ Pripetėje po Černobylio AE avarijos, tačiau toliau tik konstatuojama sausa informacija apie koronaviruso plitimą pasaulyje ir kontrpriemones. Jokios panikos, bet ir jokios išsamios informacijos apie realią padėtį Rusijoje.

Tokia neutrali informacija nebūtų keista šalyje, kuri negarsėja žodžio ir saviraiškos laisvėmis. Tačiau jokių klausimų apie stebėtiną koronaviruso suvaldymą nekyla ir kituose viešai vis dar prieinamuose ir informaciją platinančiuose šaltiniuose.

Net įprastai įtarimais pirmieji linkę dalintis rusų tinklaraštininkai arba Kremliaus režimo kritikai šiomis savaitėmis nutilo, tarsi Rusijoje nieko ypatingo nevyktų.

„Man tai atrodo blogai ir įtartinai. Rusija dar negali kontroliuoti interneto, tačiau man atrodo nerealu, kad nėra koronaviruso atvejų ten, kur daug atvykėlių iš Centrinės Azijos, kur daug bendraujama su kinais, vyksta daug judesio su pačia Kinija“, – teigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas ir Rusijos ekspertas Vytis Jurkonis.

Reti juokeliai apie tai, kad rusai jau išrado vakciną nuo koronaviruso – lašinių, česnako ir tradicinio ugninio rusiško alkoholinio gėrimo derinys iš esmės yra viskas, kaip rusai viešai reaguoja į naują virusą šalia jų sienų.

Juokai dėl koronaviruso Foto: Twitter nuotr.

Tiesa, dar viena įdomi statistinė detalė taip pat „praleistą“ į oficialius šaltinius: nuo naujųjų metų pradžios česnako kaina Rusijoje išaugo keliasdešimt proc. – nuo 122 rublių už kilogramą iki 270 rublių.

Kinams trūko kantrybė

O kiek iš viso stebimų asmenų Rusijoje, kas ir kur juos stebi? Tokia statistika, anot Permėje esančio leidinio properm.ru, laikoma įslaptinta.

Neoficialiais duomenimis stebimų asmenų, kurie galimai nešioja COVID-19 užkratą yra apie 20 tūkst. – net Rusijos mastais toks skaičius šiuo metu nebūtų ypač didelis, turint omeny migracijos mastus. Pasitikėjimo trūkumas yra abipusis: dar nuo vasario pradžios į Kremliuje rengiamas spaudos konferencijas norintiems žurnalistams privalomai tikrinama temperatūra.

Kinų laiškas Maskvai Foto: Twitter nuotr.

Tiesa, informacija, kad Rusijoje ne viskas veikia puikiai, vis dėlto prasprūsta. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Kinijos ambasada oficialiu raštu kreipėsi į Rusijos sostinės valdžią, prašydama nutraukti Kinijos piliečių persekiojimą Maskvos metro: kinai ir į juos panašūs be ceremonijų sulaikomi, apklausiami, tikrinama jų temperatūra.

Jekaterinburge ir Riazanėje patruliuojantys kazokai, vos tik pastebėję kosėjančius ar nusičiaudėjusius „asmenis, kurie panašūs į Kinijos piliečius“, gali juos „draugiškai“ palydėti iki artimiausios gydymo įstaigos tyrimams, net jei ta įstaiga neturi galimybių ištirti, ar asmenys užsikrėtę koronavirusu.

Paradoksalu, kad kol kas tiesioginis ryšys tarp koronaviruso ir Rusijos yra sąmokslo teorijos, kurių platinimu Kremlių ir su juo siejamas paskyras atvirai apkaltino amerikiečiai.