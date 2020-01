Dar sausio 10 d. iš Rusijos pietuose esančio Kapustin Jaro poligono 123-osios paleidimo platformos trumpojo nuotolio balistinis kompleksas „Iskander-M“ paleido raketą 9M723. Jos taikinys buvo už maždaug 500 km į Rytus Kazachstane esančiame Makato bandymų poligone.

Tai nebuvo joks unikalus ar kitaip netikėtas atvejis – dar 2017-ųjų rugsėjį per garsiąsias pratybas „Zapad“ Rusija atliko šūvius tokiomis pat balistinėmis 9M723 ir 9M728 sparnuotosiomis raketomis. Abi paleistos iš „Iskander-M“, kuris į Rusijos ginkluotąsias pajėgas oficialiai priimtas dar 2010 m.

Tačiau šį kartą gruodžio 10-ąją iš „Iskander“ paleista raketa Makato poligone taip ir nepasirodė. Nuokrypis buvo nekuklus – raketa šlamštelėjo Kazachstano Aktobės srityje – maždaug 150 km nuo, kaip spėjama, numatyto taikinio. Raketos sudužimą patvirtino Kazachstano gynybos ministerija.

The INF Treaty ended in time. The wreckage of the Iskander launched from the Russian Federation fell on the territory of Kazakhstan outside the missile range, this is +620 km from the border of the Russian Federation. pic.twitter.com/4HrnHl2lvb