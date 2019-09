Pasaulį šiurpina melaginga naujiena: kaltina NATO tankus išniekinus Kauno žydų kapines

Žinutė atrodė dramatiška: išniekintos Kauno žydų kapinės – Lietuvoje dislokuoto ir Vokietijos vadovaujamo NATO bataliono kariai su tanku išniekino Kauno žydų kapines ir dar pripaišė svastikų. Bet iš tikrųjų tokia informacija tebuvo keliomis kalbomis paskleista melaginga naujiena, šokiravusi pačius Lietuvos žydus.

Trečiadienio vakarą keistų elektroninių laiškų sulaukė keli adresatai. Juose buvo ne itin rišliai, bet įskaitomai surašyta žinutė, kurią buvo nesunku suprasti.

Esą rugsėjo 22-iąją Žaliakalnio žydų kapinės Kaune buvo išniekintos, o „išsiaiškinti rezonansinį įvykį padėjo budri Kauno miesto gyventoja Aira Sesartytė“.

Laiškas su melaginga naujiena

Apie tai skelbė ir nuoroda į tinklaraštį lzbltkauno.wordpress.com – tariamą Kauno žydų bendruomenės tinklapį, kuris veikia nuo šių metų sausio ir iki šiol nepasižymėjo melagingų naujienų turiniu. Tačiau tuo žinutės rišlioji dalis dalis baigėsi.

Fašistų tankai ir užrašai?

„Kauno žydu bendruomene“ prisistačiusio teksto autoriaus teigimu, „žydų kapinės teritorijoje atkasinėjamas tankas“. Tada prasidėjo fantastika, mat, anot „liudininkės“, iškastas vokiečių tankas „važiavo tiesiai į kapus, savo vikšrais sutriuškino kapus ir sulygino juos su žemėmis“. Kitaip sakant, iškastas tankas pabudo ir traiškė žydų kapus.

Melagingos naujienos turinys

Kaip to įrodymas pateikta ir Žaliakalnio žydų senųjų kapinių nuotrauka, kurios dešiniajame viršutiniame kampe raudonu apskritimu pažymėtas tariamas tankas su vos matoma Vokietijos vėliava. Iš tikrųjų sunku būtų nuotraukoje įžvelgti tanką – greičiau jau pėstininkų kovos mašiną arba tiesiog šarvuotį, tačiau nesunku identifikuoti, jog šarvuotoji technika Kauno žydų kapinių teritorija prisegta pasitelkiant programą „Photoshop“.

Be to, pati nuotrauka yra visai ne nauja, o iš 2016 metų liepos, kai kauniečiai buvo kviečiami į talką tvarkyti senąsias žydų kapines. Šioje nuotraukoje jokios karinės technikos nematyti.Tiesa, svorio pačiai „šokiruojančiai žinutei“ turėjo suteikti turinys – faktų ir išsigalvojimų kratinys.

Kauno senosios žydų kapinės Foto: Vieningas Kaunas nuotr.

„Kaip žinoma, rugsėjo 22 dieną Kaune baigėsi Vokiečių dienos. Visą savaitę Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“ ir NATO priešakinių pajėgų grupė „eFP Battle Group“ prie Kauno pilies esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kauniečiams demonstravo karinę techniką.

Po karinės įrangos demonstravimo vokiečių tankas turėjo grįžti į savo nuolatinės dislokacijos vietą Rukloje“, – teigiama keistai surašytoje žinutėje, kur Vokietijos vadovaujamam NATO priešakinių pajėgų batalionui priskiriama tik iškraipyta angliška formuluotė bei klaidingi faktai apie neva visą savaitę demonstruotą karinę techniką. Juo labiau, kad nuo pilies iki žydų kapinių – apie 5 km atstumas. Bet melagingoje žinutėje – ir daugiau keistenybių.

Esą kapinėse maždaug 30 žydų antkapių buvo nuversti, sudaužyti į gabalus. Be to, kaip tvirtinama žinutėje, „tą pačią dieną ant paminklinio akmens prie įėjimo buvo pastebėta dažais nutepliota didelė svastika, tvoros buvo aprašinėti antisemitinio ir profašistinio turinio užrašais bei simboliais“. Informacija neva buvo perduota policijai, kuri pradėjo tyrimą.

„Tai yra melaginga naujiena“, – užtikrintai DELFI sakė Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Fainia Kukliansky. Ji pažadėjo, kad šis atvejis dar bus deramai patikrintas, bet ji jau neabejojo, jog įvykdyta provokacija.

Šiuo metu aprašoma vieta atrodo taip:

Kaune apie išpuolį nieko negirdėjo

Vis dėlto melagingų naujienų kūrėjų taikiniu pasirinkta ne šiaip visos Lietuvos žydų bendruomenė, bet specifiškai Kauno žydų bendruomenė. Straipsnyje teigiama, kad savo tariamą pasipiktinimą išreiškė ir Laikinosios sostinės žydų bendruomenės pirmininkas Žanas Gercas.

„Kaip jie elgiasi – pačių atsakomybė ir sąžinės reikalas. Bet normalus žmogus negalėjo šitaip padaryti, – sakė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas. – Ir jei žmonės yra kalti, jei kažką daro, kas prasilenkia su įstatymais, tai jie turi būti nubausti.

Nepaisant to, kad NATO kariai yra mūsų sąjungininkai. Be to, už kapinių priežiūrą atsakingai Savivaldybei derėtų svarstyti, kaip apsaugoti kapines nuo tokių vandalų“.

Tada lietuviakalbiui nebūdingomis žodžių konstrukcijomis cituojama ir aiškiai neįvardyta bendruomenė: „tokie vandalizmo aktai primena tuos tragiškus istorinius įvykius, kurie, kaip mes tikimės, niekada nepasikartos. Nei pas mus Lietuvoje, nei jokioje kitoje šalyje. Tai vandalizmas ir išniekinti mūsų jausmai“.

Žakas Gercas DELFI tikino, kad jis nieko panašaus nėra sakęs. Jis tikino jau sulaukęs F. Kukliansky skambučio ir tikino palaikantis gerus santykius su kapinėmis besirūpinančia savivaldybės įmone.

„Manau, galiu patvirtinti, kad tokio įvykio nebuvo. Jei kažkas tikrai būtų, mus informuotų. O tai, kad mūsų vardu pasirašo, tai netiesa, juo labiau, kad ten kapinėse tiek pridaužyti, kad nėra ką bedaužyti“, – sakė Ž. Gercas. Paklaustas, ką ketinantis daryti tokiu atveju, kai paskleista melaginga naujiena, jis tikino dar svarstysiantis, kokių veiksmų imtis.

„Mes tam tinklapiui parašėme, jie su mumis nesusiję, mes savo tinklaraščio net neturime, savo naujienas keliame į bendrą Lietuvos žydų bendruomenės tinklapį. O jei jūs parašysite, tai, manau, bus gerai“, – teigė suglumimo neslėpęs Ž. Gercas.

F. Kukliansky: nemaniau, kad su tuo teks susidurti

LŽB pirmininkė F. Kukliansky DELFI pabrėžė, kad ją ir Kauno žydų bendruomenę ši melaginga naujiena užklupo netikėtai, jie patys nieko apie tai neskelbė.

„Man tai buvo šokas, kol išsiaiškinau, ar policijai buvo pateiktas pranešimas. Mano žiniomis – ne. Tad šiuo metu man tai atrodo absoliuti provokacija. Iš ryto žmonės nuvažiuos pažiūrės į kapines, negaliu naktį varinėti žmonių ir duoti paneigimo.

Mane nustebino, kad mūsų bendruomenė galėtų būti panaudota provokaciniais tikslais, juo labiau, kad ir Lietuvos prezidentas ir užsienio reikalų ministras šiuo metu yra JAV“, – trečiadienio vakarą DELFI tikino F. Kukliansky. Ji nesiryžo spėlioti, kas ir kodėl galėjo įvykdyti tokią provokaciją, bet patikino, kad „šiaip sau niekas tokių dalykų nedaro“.

Tarptautinė peticija

„Jei žmogui pasakysi, kad po kapines važinėja vokiečių tankai ir paišo svastikas – kaip reaguos paprastas žmogus į raktinius žodžius? Aišku, tai paveiks jo psichologiją ir jis patikės, niekada nemaniau, kad man, kaip LŽB pirmininkei teks susidurti su tokia provokacija.

Pats pranešimo tekstas man atrodo labai keistas, lyg ne visai sveiko žmogaus parašytas, nes maišomi laikotarpiai, sentencijos, išties, įtarimą kelia rašytojo būsena, bet sakau, tie raktiniai žodžiai, kurie paveikia žydą, gyvenantį bet kur, jie įdėti“, pažymėjo F. Kukliansky. Ji taip pat pripažino elektroninio laiško su melaginga naujiena negavusi.

Į akis krito keisti sutapimai

Vis dėlto įdomu ir tai, kad fantastiško turinio vertimai tuo pat metu pasirodė anglų ir rusų kalbomis. Taip pat pateiktos nuorodos į originalųjį šaltinį – neva Kauno žydų bendruomenės tinklaraštį bei kelis internetinių peticijų tinklapius, raginančius žmones pasirašyti po smerkiančiu raginimu.

Tikrą įvykį, kai prieš pusantros savaitės Vilniuje prie Lietuvos žydų bendruomenės Vilniuje iš žemių supilta svastika, iki šiol tiria pareigūnai.

Foto: Facebook

Be to, pati F. Kukliansky yra teigusi, jog LŽB sulaukė grasinimų Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos nukabinimo-pakabinimo skandalo įkarštyje.

Tuo metu šio naujausio melagingo atvejo kol kas policija net netiria, nors dėmesį į išpuolį atkreipusio Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento teigimu, apie melagingą naujieną jau galima pasakyti nemažai, mat į akis krenta keli dalykai.

Vien tai, kad melaginga naujiena pasirodė tuo pat metu, kaip ir vertimai į anglų ir rusų kalbas, o taip pat ir peticijos keliuose tinklapiuose, tarp jų ir tarptautiniame change.org, rodo, kad tai buvo kryptinga ir ilgai planuota provokacija.

Juo labiau, kad pats tinklaraštis nepasižymėjo melagingu turiniu, bent jau iki šiol, nors „wordpress“ platformos tinklaraščiai ypač mėgstami melagingų naujienų mėgėjų arba yra lengviausiai nulaužiami.

Be to, kaip pažymi strateginės komunikacijos specialistai, išpuolis surengtas kaip tik tuo metu, kai JAV viešėjęs Lietuvos diplomatijos vadovas Linas Linkevičius planuoja susitikimą su Amerikos žydų komiteto atstovais.