Mitybos ekspertė įspėja apie sukčių iš Rusijos pinkles: blogiausia, kad žmonės nežino, ką perka

Ar atlikėja Jazzu, sveikos mitybos ekspertė Vaida Kurpienė bei Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja abejotinos kilmės lieknėjimo papildus? Tokie klausimai kyla vis dažniau, mat melagingas naujienas platinantiems tinklapiams įveliant garsius Lietuvos asmenis į apgavysčių schemas. „Delfi“ pavyko nustatyti, kad jos platinamos iš Rusijoje registruotų domenų.

Jei netyčia, suklaidinti ar tyčia spustelėje pateksite į interneto svetainę „tiesa-lt.site“, gali pasirodyti, kad atsidarė „Lietuvos žinių“ interneto portalas. Iš tikrųjų tai tėra nevykusi svetainės kopiją, kurioje pateikiamos tariamos sveikos mitybos ekspertės V. Kurpienės citatos apie daržovių šaldymą.

Tikrasis interviu iš tiesų buvo spausdintas „Lietuvos žinių“ interneto svetainėje dar šių metų vasarį, tačiau prieš kelias dienas „tiesa-lt.site“ pasirodžiusioje kopijoje pateikta visai kitokio pobūdžio informacija. Joje susidomėję klientai galėjo įsigyti „stebuklingą“ lieknėjimo preparatą „Dietonus“.

Kairėje – „trolių“ sukurta „Lietuvos žinių“ svetainės imitacija, dešinėje – tikroji svetainė Foto: Ekrano nuotr.

„Šiuo metu kartu su Sveikatos apsaugos ministerija buvo priimtas sprendimas parduoti DIETONUS per specialiai sukurtą svetainę. Tačiau vaisto atsarga yra ribota, todėl akcija galios tik vieną savaitę 16 Balandis – 23 Balandis 2019.

Šiuo laikotarpiu visi Lietuvos gyventojai gali įsigyti vaistą lieknėjimui DIETONUS minimalia kainą – už 1 eurą. Iki šio termino pabaigos (imtinai) reikia palikti paraišką interneto svetainėje. Todėl tie, kurie nori įsigyti DIETONUS lengvatine kainą už 1 eurų ir greitai bei saugiai atsikratyti antsvorio, prašome paskubėti“, – rašoma „trolių“ portale V. Kurpienės vardu.

Prekeivių papildais reklamose – suklastota SAM rekomendacija Foto: Ekrano nuotr.

Nors netaisyta lietuvių kalba parašytas tekstas iš pirmo žvilgsnio atrodo įtartinai, žinomo vardo panaudojimas suveikia – žmonės papildą perka.

Žmonės patys nežino, ką perka

Pati V. Kurpienė, reaguodama į tokią situaciją, išplatino viešą kreipimąsi, ragindama savo klientus būti budriems ir neapsigauti.

„Viešai pareiškiu, kad mano vardu skelbiamos reklamos neturi nieko bendro su mano veikla, jokių lieknėjimo preparatų bei vaistų nereklamuoju nei žiniasklaidoje, nei socialiniuose tinkluose, nerengiu mitybos planų akcijų, kurios klaidintų mano klientus, – rašoma pranešime. – Būkite labai atsargūs prieš susiviliodami neaiškios sudėties „stebuklingomis piliulėmis“, žadančiomis greitą rezultatą. Savo seminaruose akcentuoju, kad per greitas svorio metimas gali pakenkti jūsų sveikatai ir turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių.“

Įvairūs sukčių interneto puslapiai, skleidę netikrą informaciją V. Kurpienės vardu Foto: Ekrano nuotr.

Pranešime taip pat užsimenama apie įvairiose melagingose papildą reklamuojamose svetainėse pateikiamus pažadus – įsigiję papildą neva neteksite nuo 15 iki 20 kg per 28 dienas. Be to, pirmą pakuotę klientams siūloma įsigyti už 1 eurą. Visi pranešimai papildyti vogtomis V. Kurpienės nuotraukomis, išgalvotomis ir iš įvairių interviu surinktomis pavienėmis citatomis.

V. Kurpienė šią situaciją sutiko pakomentuoti telefonu: „Blogiausia tai, kad vis steigiami nauji puslapiai. Dabar yra banga. Jie [sukčiai] buvo pavogę net lietuvišką numerį, iš kurio susidomėjusioms klientėms skambino rusakalbiai. Blogiausia yra tai, kad žmonės tikrai perka neaišku ką.“

Facebook vartotojų komentarai po melagingu reklaminiu straipsniu Foto: Ekrano nuotr.

Sveikos mitybos ekspertė ir pati mėgino susisiekti su papildo platintojais ir išsiaiškinti, kodėl jos vardu platinama melaginga informacija, tačiau rusiškai atsiliepę asmenys į kalbas leistis nepanoro.

Melaginguose pranešimuose minima SAM „Delfi“ taip pat pakomentavo šią situaciją: „Paskutiniu metu labai padaugėjo piktybiškai sukurtų interneto svetainių, kuriose skelbiama klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija apie preparatus, neva leidžiančius greitai ir efektyviai atsikratyti vienokių ar kitokių ligų bei sveikatos sutrikimų.

Be jokios abejonės, tinklalapiuose minimą produkciją siūloma įsigyti. Dažniausiai su „didžiule“ akcija. VVKT dėl to gauna skundų iš pilietiškų gyventojų. Siekiant išvengti melagingos informacijos sklaidos, yra kreipiamasi į atsakingas institucijas, taip pat į teisėsaugą, – rašoma SAM pateiktame pranešime.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat pataria, suabejojus maisto papildų tikrumu, nedelsiant kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir išsiaiškinti, ar reklamuojami papildai yra registruoti Lietuvoje.

„Svarbu atminti ir tai, kad prekyba vaistais ar kosmetikos gaminiais, taip pat jų reklama nėra SAM veiklos sritis, tad jei kas nors SAM vardu reklamuoja kokį nors produktą ir siūlo jį įsigyti, tai turėtų būti vienas pirmųjų indikatorių žmonėms atskiriant – jog tai melas skelbiamoje informacijoje“, – komentuoja ministerija.

Deja, perspėjantys įtarumo mechanizmai suveikia ne visiems pirkėjams – dalį jų melagingose „Dietonus“ papildo svetainėse bandoma gundyti ribotą laiką truksiančia akcija, kiti įtikinėjami pateikiamu melagingu sertifikatu, neva pagrindžiančiu gaminio teisėtumą. Vis dėlto, atidžiau pažvelgus į sertifikatą matyti, kad jis visai nesusijęs su reklamuojamu papildu, o minėto papildo pavadinimas į sertifikatą tiesiog įklijuotas kitu šriftu.

Iš tiesų, „Dietonus“ svetainėse pateikiamas sertifikatas priklauso Kinijoje registruotam intensyvia pulsuojančia šviesa veikiančiam grožio preparatui.

Sukčių internetiniame puslapyje pateiktas suklastotas sertifikatas Foto: Ekrano nuotr.

Be to, oficialiuose produkto puslapiuose cituojama neva sertifikuota specialistė, dietologė Jolanta Žillaitienė taip pat neegzistuoja. Dietologės tokia pavarde Lietuvoje nėra.

Tūkstančių domenų kilmė veda į Rusiją

Nepaisant akivaizdžių melų, panašu, kad kai kurios klientės spėjo įsigyti šį lieknėjimo preparatą – po melaginga žinute vienoje „trolių“ Facebook anketoje „Laimingas gyvenimas“ užvirė diskusija tarp tikinančių, kad skelbiama informacija neatitinka tikrovės ir jau galimai išbandžiusių papildą. Daugelis jų teigė, kad preparatas visiškai neveiksmingas.

Kitų budrumą pažadino įkyrūs rusakalbių skambučiai, sekę jau užpildžius papildo įsigijimo anketą.

Facebook vartotojų komentarai po melagingu reklaminiu straipsniu Foto: Ekrano nuotr.

Kaip ir anksčiau „Delfi“ aprašyto netikro atlikėjos Jazzu atveju, patikrinus dietinio papildo domenus „Domain Tools“ įrankiu, paaiškėjo, kad jie registruoti Rusijoje.

Tiems patiems savininkams priklauso tūkstančiai domenų. Pavyzdžiui, domeno „lt-planas.site“, imituojančio grožio ir sveikatos priežiūros svetainę ir pateikiančio melagingą V. Kurpienės interviu, parašytą nerišlia lietuvių kalba, vardų serveriai „NS1.SMARTAPE.RU“ turi dar 11 720 domenų, tarp kurių yra ir „Lietuvos žinias“ imituojantis „lt-tiesa.site“.

Kitos rusišką URL adresą turinčios ir tą patį produktą reklamuojančios svetainės, pavyzdžiui, „raspadscaya.ru“ – registruotos Sankt Peterburge ir priklauso tam pačiam vardų serveriui, kaip ir atlikėją Jazzu šmeižusi kito dietinio papildo „Choco Lite“ svetainė „islandlove.ru“.

Tikrinant šias svetaines pateikiami du vardų serveriai – „NS1.BEGET.COM“, iš viso turintis 404 064 domenus, ir „NS1.BEGET.PRO“, turintis 44 611 domeną.

Nukentėjo ir kitos Europos šalys

Aiškinantis situaciją toliau, paaiškėja, kad su rusiškomis „stebuklingomis“ „Dietonus“ piliulėmis susidūrė ir kitos šalys. 2018 metų rugpjūčio 3 dieną Slovakijos interneto svetainė „hoax.sk“, kurioje pateikiama informacija apie internetines melagystes ir sukčiavimo atvejus, paskelbė straipsnį „Dietonus ir brutalaus masto diletantizmas“.

„Rugpjūčio 3 diena buvo tokia pati, kaip ir visos kitos. Iki tol, kol ryte į tūkstančius slovakų elektroninio pašto dėžučių ėmė plūsti reklaminiai pranešimai apie revoliucingą lieknėjimo preparatą „Dietonus“. Apie „Dietonus“ ir jo daromus stebuklus kalbama visuose laiškuose, kaip ir puslapiuose, į kuriuos patenki, nuspaudęs nuorodą. Vis dėlto, problema yra ta, kad viskas, ką randi šiose svetainėse, yra didžiulė internetinė apgavystė“, – rašoma straipsnyje.

Papildų svetainėje cituojama neegzistuojanti specialistė Foto: Ekrano nuotr.

„Dietonus“ preparato oficiali svetainė, pritaikyta slovakų auditorijai – visiškai nesiskiria nuo lietuviškosios. Siekiant įtikinti pirkėją pasitelkiamas „Wikipedia“ ženklas, nepakeista ir neva dietologės nuotrauka, atsisiųsta iš vieno internetinio nuotraukų banko, tik vietoje Jolantos Žillaitienės moteris pristatoma kaip sertifikuota ekspertė Martina Polakova. Pasak apgavystę demaskavusio slovakų puslapio, tokia dietologė Slovakijoje neegzistuoja.

Melagingi „Dietonus“ parduoti bandantys puslapiai susekti ir kitose Europos šalyse – Lenkijoje, Čekijoje. Siekiant suvilioti patiklius pirkėjus šiose šalyse taip pat buvo pavogtos gydytojų ir kitų žinomų žmonių nuotraukos, jų vardu spausdinti netikri interviu ir atsiliepimai apie preparatą.