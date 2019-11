Lietuviai pastatė visoje Norvegijoje garsų traukos objektą: jį aplankė netgi pats princas

Jau nuo šios vasaros Norvegijos gyventojai ir svečiai, atvykę į Vega salą, gali be didelių išankstinių treniruočių ar alpinizmo patirties išvysti kraštovaizdžio grožį nuo Ravnfloget kalno užlipdami naujai pastatytais laiptais. Tačiau ne didelė dalis šį naują objektą jau įveikusių svečių žino, kad beveik 1400 laiptų statinys buvo pastatytas lietuvių.

Projekto „Vegatrappa“ įgyvendinimu pasirūpinęs lietuvis Povilas Degutis pasakojo, kad apie planus pastatyti laiptų taką, vedantį į kalną vienoje iš Norvegijos salų, jis sužinojo iš draugo norvego, kuris ir pasiūlė pastatyti šiuos laiptus.

Pirmą kartą pernai balandį į Vega salą nuvykęs lietuvis apžiūrėjo kalną ir iš pradžių nesuprato, kokie iššūkiai jo laukia.

Pamatęs vaizdą, norėjo pabėgti

Naujai pastatyti laiptai leidžia turistams ir gyventojams pasiekti maždaug 350 m virš jūros lygio kalno ir grožėtis aplinkos vaizdais.

„Pirmą kartą atvykęs į vietą apžiūrėjau ir sutikau įgyvendinti projektą, bet kai prasidėjo matavimo darbai, numatėme, kur bus laiptai, užlipau į kalną, pažiūrėjau ir norėjosi pabėgti“, – su šypsena prisimena P. Degutis.

Vyras pasakojo, kad ir iš aplinkinių sulaukė daug skepticizmo, kad beveik pusę kilometro į kalną vedančius laiptus pastatyti bus itin sudėtinga.

„Man tai buvo gyvenimo iššūkis, tačiau su šaunia komanda nepabūgome ir tai įgyvendinome“, – dabar džiaugiasi lietuvis.

Namų statyba Lietuvoje užsiimantis P. Degutis pasakojo, kad pastatyti laiptus reikėjo naudojantis sraigtasparniu. Iš viso jam pakilti teko iki 100 kartų.

Aplankė Norvegijos princas

Beveik 1400 laiptai į Ravnfloget kalną taip pat turi medinius turėklus. Be to, laiptų take įrengtos ir septynios poilsio vietos, papuoštos latvių skulptoriaus darbais.

Laiptų statybų procesas užtruko daugiau nei vienerius metus. Pirmu etapu buvo įrengta apie 300 m laiptų – pernai rugpjūčio–spalio mėnesiais, o šiemet nuo pavasario darbai tęsti ir šią vasarą laiptai buvo atverti visuomenei.

„Žmonės labai džiaugiasi šiais laiptais, net ir pats Norvegijos princas buvo aplankęs. Pažadėjo kitais metais išbandyti šalia esančią „Via Ferrata“ alpinizmo trasą, o po to nusileisti nuo kalno šiais laiptais“, – pasakojo lietuvis.

Projektą įgyvendinęs vilnietis skaičiavo, kad pasimėgaujant ir lėtai lipant kelionė šių laiptų trasa gali užtrukti ir iki valandos, sportiški ir skubantys žmonės užlipti gali ir per šiek tiek daugiau nei pusvalandį.

Laiptai pagaminti iš skandinaviškos pušies, specialiai ją apdirbus, kad išsilaikytų kuo ilgiau ir nereikalautų didelės priežiūros. Gamintojai jiems skyrė 25 m. garantiją.