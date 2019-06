Apie nuslėptą „bachūro“ praeitį Pravieniškėse prabilusiam kauniečiui – kalinių egzekucija

Pravieniškių pataisos namus valdžiusiems Kauno nusikaltėliams įsiteikti norėjęs kalinys manė, kad užsitarnaus šių palankumą, kai papasakos apie „bachūrų“ sektoriuje bausmę atliekantį ir savo praeitį nuslėpusį „ožį“, tačiau viskas buvo priešingai – už tai, kad kiša nosį ten, kur nereikia, vyras skaudžiai nukentėjo ir net turėjo pakeisti gyvenamąją vietą.

Tokias aplinkybes Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams nurodė daugybę metų vadinamojo „Pravieniškių mafijos“ susivienijimo lyderių nurodymus vykdęs karantino patalpų „bugoras“ Algirdas Daukšas. Su teisėsaugos pareigūnais bendradarbiauti sutikęs nuteistasis šiems padėjo atskleisti daugybę įkalinimo įstaigoje įvykdytų nusikaltimų, todėl buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

„Atsimenu, kad į karantino patalpas atvyko nuteistas Jonas Povilionis – jis iš karto paprašė duoti paskambinti į 1-ąjį lokalinį sektorių, – pasakojo A. Daukšas. – Jis paskambino Virginijui Pajaujui, pokalbio metu buvo kalbama apie nuteistąjį Algirdą Antanyną, pravarde Šlubis, tuo metu gyvenusį 2-ajame lokaliniame sektoriuje. J. Povilionis jam sakė, kad iš karto, kai tik persikels į lokalinį sektorių, iškels klausimą, kaip A. Antanynas gali būti „bachūru“, nes dėl šio parodymų įkalinimo įstaigose sėdi normalūs „bachūrai“.

Po savaitės laiko J. Povilionis buvo perkeltas į 1-ąjį lokalinį sektorių, čia išbuvo gal 2-3 savaites, po ko „išsilomino“ ir vėl buvo atkeltas į karantiną. Jis buvo nusėtas mėlynėmis, sumuštas ar nuplaktas, su suplėšytais drabužiais. Tada J. Povilionis papasakojo, kad atėjęs į 1-ąjį lokalinį sektorių iškėlė klausimą dėl A. Antanyno, sakė, kad šis negali būti „bachūru“, nes baudžiamojoje byloje yra davęs parodymus. Tačiau dėl šių žodžių Aidas Kupčiūnas (įtariama, jis subūrė „Pravieniškių mafiją“ – DELFI) J. Povilionį pradėjo daužyti, mušti ir pareiškė, kad būtent A. Kupčiūnas sprendžia, kas zonoje gali būti „bachūrais“, kas negali. Po 2-3 savaičių J. Povilionis buvo perkeltas į 3-iąjį lokalinį sektorių.“

Tuo metu šioje istorijoje minimas J. Povilionis šiandien nenori prisiminti to, ką patyrė kalėdamas Pravieniškių pataisos namuose. Ne kartą į „Pravieniškių mafijos“ bylos nagrinėjimą kviestas, tačiau į posėdžius neatvykdavęs buvęs kalinys ketvirtadienį vis dėlto atvyko į Vilniaus apygardos teismą – su juo susisiekę policijos pareigūnai įspėjo, kad jeigu nepasirodys teismo salėje, ne tik bus prievarta atvesdintas, bet ir nubaustas.

„Prieš apklausą pataisos namuose išgėriau butelį degtinės“

„Kas buvo, tas buvo – seniai viskas vyko“, – apie praeitį vengė kalbėti J. Povilionis. Bet pripažino, kad su pataisos namus valdžiusiais „bachūrais“ kalbėjo apie A. Antanyną, šis pokalbis „kamorą“ valdžiusiems „bachūrams“ buvo nemalonus, todėl dėl iškelto klausimo apie kalinio praeitį nebegalėjo daugiau likti „bachūrų“ sektoriuje.

„Išsilominau“, – prisipažino liudytojas.

„Tačiau A. Daukšas meluoja, kai sako, kad į karantiną buvau sugrąžintas smarkiai sumuštas – taip nebuvo“, – tikino J. Povilionis. Tiesa, pripažino, kad kalėjimo medikų pagalbos jam prireikė.

Baudžiamąją bylą tyrusiems kriminalinės policijos pareigūnams vyras taip pat buvo prisipažinęs, kad nesutarė su „bachūrais“, šie jį sumušė ir dėl to jis buvo priverstas „išsilominti“.

„Kai mane apklausinėjo, buvau girtas, – netikėtai teisme pareiškė J. Povilionis. Taip vyras bandė teisėjus įtikinti, kad negalima remtis jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Ir čia pat pridūrė, kad apklausos dieną bausmę jis atliko jau ne Pravieniškių, o Kybartų pataisos namuose, alkoholį gėrė būryje, kuriame gyveno, tačiau niekas nematė ir esą net nesuprato, jog jis yra gerokai apsvaigęs.

„Išgėriau butelį degtinės, pareigūnai nematė ir net nesuprato“, – teisme aiškino J. Povilionis, pridūręs, kad gyvenimas Kybartuose niekuo nesiskyrė nuo Pravieniškių.

Kone kasdien rūkydavo „žolę“

Kad kaliniai už grotų daro ką nori, patvirtino ir kitas liudytojas Tadas Peškaitis. Jis tikino, kad kalėdamas Pravieniškėse ne vienerius metus vartojo narkotikus, dažniausiai rūkydavo „žolę“, kuria jį esą vaišindavo kiti kaliniai.

Tyrimo pradžioje apie pataisos namuose egzistavusias nerašytas kalinių taisykles pasakojęs T. Peškaitis šiandien taip pat išsižadėjo savo parodymų – esą apklausos metu buvo kaip nesavas, nes tris savaites vartojo stiprius vaistus. Jis net pareiškė, kad nieko nežino apie zonoje esančias kalinių kastas, taip pat net nesuprato, jog bausmę atliko su „bachūrais“.

„Nieko nežinau, visi gyvendavome draugiškai, buvome vienodi ir stengėmės gyventi savo gyvenimus“, – kalbėjo tyrimo metu savo pasakojimo išsižadėjęs T. Peškaitis.

O tyrimo metu jis pasakojo, kad į Pravieniškes pateko dėl narkotinių medžiagų kontrabandos Norvegijoje.

„2011 metų gruodį buvau atgabentas į Lietuvą, iš pradžių laisvės atėmimo bausmę atlikinėjau Lukiškių tardymo izoliatoriuje, o nuo 2012 m. pradžios mane įkalino Pravieniškių pataisos namuose, – sakė T. Peškaitis. – Buvau paskirtas į 3-iąjį būrį, tačiau čia tik miegojau, o laiką leisdavau 4-ajame būryje. Taip dariau todėl, kad 4-ajame būryje buvo mano kraštiečiai, o 3-iajame būryje gyveno vilniečiai.

Pataisos namuose daugybę kartų buvau tikrintas dėl narkotikų vartojimo, žinau, kad visada buvo randama marichuanos pėdsakų. Iš kur tuo laiku gaudavau narkotikų, dabar nepamenu, nes „žolę“ rūkydavau gana dažnai ir visada mane Įkalinimo įstaigoje yra vartojami narkotikai, juos kažkas pardavinėja, tačiau kas konkrečiai, nežinau. Iš nuteistųjų esu girdėjęs, kad narkotikai į įkalinimo įstaigą patenka per „brasas“ – yra permetinėjami per lokalinio sektoriaus tvoras. „Kaifo“ dozės kaina seniau buvo 100 litų, dabar – 30 eurų.“

Pasak jo, zonoje sunkiausiai gyventi „gaidžiams“, dėl to dažnai jie „išsilomina“ – pabėga nebegalėdami ištverti „bachūrų“ nurodymų.

O „dūchai“ gyvena kartu su „bachūrais“ ir yra jų tarnai, daro jiems valgyti, plauna rūbus ir dirba kitus ūkio darbus, „bachūrai“ yra aukščiausia kasta, kuri nurodinėja „gaidžiams“ ir „dūchams“. Be to, jie sprendžia visus reikalus, kurie vyksta 1-ajame lokaliniame sektoriuje.“

Įkalinti jau pustrečių metų

Kol vyksta baudžiamasis procesas, pagrindiniais nusikalstamo susivienijimo lyderiais laikomi Aidas Kupčiūnas, Andrius Obelienius ir Artūras Račkelis yra suimti, tuo metu kiti atsakomybėn patraukti kaliniai atlieka bausmę už anksčiau įvykdytus nusikaltimus. Teismo proceso baigties laisvėje laukia buvęs krepšininkas Tomas Mimonskas ir laikinai nuo pareigų nušalintas Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Baronėnas.

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį paskelbė, kad „Pravieniškių mafijos“ lyderiais laikomi kaltinamieji pagrįstai yra įkalinti – jiems suėmimo terminas yra pratęstas iki rugpjūčio 22-osios. Jau pustrečių metų pačios griežčiausios kardomosios priemonės jiems skirtos dėl to, kad laisvėje gali daryti naujus nusikaltimus bei trukdyti procesui – jau ir dabar kai kurie liudytojai ir nukentėjusieji teisme bijo ne tik duoti parodymus, bet ir net pasižiūrėti į kaltinamuosius.

Tuo metu atsakomybėn patraukti vyrai su tuo kategoriškai nesutinka ir sako, kad bylos baigties galėtų laukti namuose, vykdant intensyvią priežiūrą. A. Obelieniaus žmona net į teismo sąskaitą sumokėjo 30 tūkst. eurų užstatą, kuris būtų garantas, kad vyras nepasislėptų nuo teisingumo.

„Pravieniškių mafija“ – daugiau kaip šešerius metus pataisos namuose veikęs itin pavojingas nusikalstamas susivienijimas, kurį sudarė teisėsaugai gerai žinomi organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms priklausantys asmenys. Pagal kriminalinio pasaulio subkultūros elgesio taisykles gyvenantys grupuotės nariai zonoje perėmė valdžią – jiems pakluso ne tik kiti kaliniai, bet ir pataisos namų darbuotojai.

„Pravieniškių mafijos“ nusikalstamas susivienijimas, kurį sudarė už labai sunkius nusikaltimus nuteisti asmenys, Pravieniškių pataisos namuose veikė net šešerius metus.

Šio nusikalstamo susivienijimo vadovai sprendė nuteistųjų neteisėtos veiklos pataisos namuose klausimus: leido arba draudė užsiimti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekyba, sprendė klausimus dėl fizinių bausmių taikymo bei asmeniškai, ar per kitus nusikalstamo susivienijimo dalyvius bei nuteistuosius, taikė fizines bausmes nuteistiesiems, naudojant metalines lazdas, elektros laidus bei kitus fiziniam asmens žalojimui skirtus įrankius, sprendė tarp nuteistųjų kylančius konfliktus, skirstė nuteistuosius į aukštesnes ar žemesnes grupes, tarp nuteistųjų vadinamas „kastomis“, suteikdami šioms grupėms priskirtiems nuteistiesiems privilegijas dėl geresnių buvimo pataisos namuose sąlygų arba šias sąlygas blogindami, – skaitydamas kaltinamąjį aktą teisme yra sakęs prokuroras. – Iš bausmę atliekančių nuteistųjų kaltinamieji taip pat buvo reikalaujama mokėti pinigines lėšas į bendrą nusikalstamo susivienijimo pinigų fondą.“

Anot prokuroro, Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje nusikalstamas susivienijimas susiformavo ir veikė nuo 2011 iki 2017 m. – jo veiklą organizavo ir jam vadovavo teisėsaugai gerai žinomi asmenys – aktyvių ir pavojingų organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, už padarytus sunkius nusikaltimus nuteisti ilgos trukmės laisvės atėmimo bausmėmis.

Be to, šie asmenys įtraukė į nusikalstamo susivienijimo veiklą ir kitus nuteistuosius, gaujos vadovai ir dalyviai tarp bausmę atliekančių nuteistųjų aktyviai propagavo jų pačių nustatytas kriminalinio pasaulio subkultūros elgesio taisykles, kartu visiškai ignoruodami oficialias pataisos namų tvarkos normas.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad nusikalstamo susivienijimo dalyviai dėl savanaudiškų paskatų sužalojo kelis nuteistuosius, dar du bejėgiškos būklės nuteistuosius pasikėsino nužudyti, o vieną nuteistąjį nužudė itin žiauriai kankinant.

„Turimi duomenys leidžia manyti, kad siekdami nusikalstamai praturtėti, šio susivienijimo vadovai ir dalyviai organizavo neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu pataisos namuose, prievartavo turtą iš kitų nuteistųjų“, – sakė prokuroras.

Jis taip pat pažymėjo, kad „Pravieniškių mafijos“ dalyviai, užsitikrinę neformalų vadovavimą bei įtaką pataisos namuose, organizavo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pristatymą į pataisos namus, o siekdami užsitikrinti sklandų ir nenutrūkstamą narkotinių ir psichotropinių medžiagų tiekimą bei nusikalstamos veikos apsaugą nuo teisėtų pataisos įstaigos administracijos pareigūnų veiksmų, į savo veiklą įtraukė ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiąjį specialistą E. Baronėną, kuris kaltinamas dalyvavimu nusikalstamo susivienijimo veikloje ir piktnaudžiavimu tarnyba.

Beveik visi kaltinamieji nepripažįsta jiems pateiktų kaltinimų.

Šioje byloje kaltinamųjų galėjo būti ir daugiau, tačiau dalis nusikalstamo susivienijimo veikloje dalyvavusių nuteistųjų sutiko bendradarbiauti su ikiteisminį tyrimą atlikusiu Lietuvos kriminalinės policijos biuriu ir tyrimo metu padėjo atskleisti „Pravieniškių mafijos“ narių padarytus nusikaltimus, todėl buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Be to, kai kurie liudytojai tyrimo metu buvo įslaptinti, nes dėl jų liudijimo šiems grėsė pavojus. Be to, pagal nerašytas zonos taisykles, tikri „bachūrai“ negali bendrauti su teisėsauga, taip pat jiems draudžiama atsakinėti į pareigūnų klausimus.

O „bachūrais“ pataisos namuose norėjo tapti daugelis, atsiųstų atlikti jiems teismo skirtos bausmės. Kaip rodo ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kai kurie kaliniai net sutikdavo mokėti duokles, kad tik galėtų gyventi kartu su tais, kurie valdo pataisos namus. Tačiau tokie nuteistieji iš karto patekdavo į spąstus – jeigu jau sutikai mokėti, niekada nebūsi „bachūras“, net jeigu už tave ir užtars kas nors iš nusikalstamo pasaulio atstovų, esančių laisvėje. Tikri „bachūrai“ niekada nemoka, o sumokėję bet kada gali tapti „dūchais“ ar „gaidžiais“.