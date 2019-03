Teisininko komentaras. Paveldėjote turtą? Ką reikia daryti, kad netektų minti teismų slenksčio

Artimojo mirtis yra skaudus įvykis, kuris sukelia daug skausmo ir streso. Tokioje situacijoje lengva pamiršti, kad reikia pasirūpinti ne tik artimojo paskutine kelione, tačiau ir paveldėjimo dokumentais. Turto bankas, kaip bešeimininkio turto perėmėjas, vis dažniau susiduria su tuo, kad paveldėtojai užmiršta tinkamai sutvarkyti paveldimo turto dokumentus, todėl po to tenka vaikščioti į teismus, gaišti laiką ir patirti neplanuotų išlaidų, stengiantis atgauti mirusiojo turtą.

Dėl nesutvarkytų paveldėjimo dokumentų – dešimtys bylų

2018 m. Turto bankas paveldėjimo teise perėmė 550 turto objektų. Valstybei turtas paveldėjimo teise pereina tokiais atvejais, kai yra paliktas valstybei testamentu, arba palikėjas neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą, arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo arba iš visų įpėdinių atimta paveldėjimo teisė.

Gavę pranešimą apie nepriimtą mirusio asmens palikimą bei skolas, Turto bankas kreipiasi į notarą dėl palikimo perėjimo valstybei liudijimo išdavimo, kad galėtų užtikrinti turto priežiūrą ir kreditorių teises. Gavus liudijimą, perimamas turtas dalinamas taip: akcijos ir nekilnojamasis turtas, įskaitant ir jam priskirtus žemės sklypus, perima Turto bankas; žemės sklypus (jų dalis), ant kurių nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šie sklypai būtų priskirti – Nacionalinė žemės tarnyba; kitą turtą – Valstybinė mokesčių inspekcija.

Iš dėl 550 pernai perimtų objektų kilo 60 teisminių ginčų – atsirado paveldėtojai, kurie ginčijo paveldėjimą valstybės naudai. Tokie teisminiai procesai tęsiasi ilgai, apie pusę metų, todėl sukelia daug nepatogumo abiem pusėms. O viskas dėl to, kad gyventojai užmiršta arba nežino, kad tam, jog būtų paveldėtas turtas, nepakanka vien tik tuo turtu pradėti naudotis, taip pat nepakanka ir fakto, kad mirusysis buvo sudaręs testamentą. Asmuo (ar pagal įstatymą, ar pagal testamentą) turi priimti palikimą, kad taptų jo savininku.

Kaip priimti palikimą ir sutvarkyti paveldėjimo dokumentus

Tam, kad būtų priimtas palikimas, reikia atlikti tokius žingsnius:

1. Įpėdinis, pradedantis tvarkyti paveldėjimo teisės dokumentus, turi kreiptis su pareiškimu į palikimo atsiradimo vietos notarą per 3 mėnesius (Civilinio kodekso 5.50 str.), nesvarbu ar palikimas būtų priimamas pagal įstatymą, ar testamentą.

2. Palikimo atsiradimo vietos notaras, kuris nustatomas pagal paskutinę palikėjo (mirusio asmens) gyvenamąją vietą, patvirtina palikimo priėmimo faktą. Pirmieji veiksmai, t.y. kreipimasis į notaro biurą ir palikimo priėmimo įforminimas, turi būti atlikti per pirmuosius tris mėnesius nuo palikėjo mirties. Nespėjus to atlikti per tris mėnesius, įpėdiniui tektų kreiptis į teismą dėl šio termino pratęsimo ar juridinio fakto nustatymo, kad palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu.

3. Notaras užvedęs paveldėjimo bylą, įvertina visus dokumentus bei įpėdinių ratą ir išduoda paveldėjimo teisės liudijimą įpėdiniui. Paveldėjimo teisės liudijimas įpėdiniams išduodamas suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos (t.y. nuo palikėjo mirties). Tik gavęs paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą ar testamentą, paveldėtojas tampa teisėtu mirusio asmens turto savininku ir valdytoju.

4. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad paveldimas ne tik mirusiojo turtas, bet ir įsipareigojimai, todėl prieš priimdamas palikimą asmuo turi įvertinti visas aplinkybes ir galimas rizikas susijusias su palikėjo skolomis. Jeigu paveldėtojas palikimą priima aukščiau aptartu būdu, jis už palikėjo skolas atsako ne tik paveldėtu turtu, bet ir visu savo turtu. Esant situacijai, kai mirusio asmens skolos galimai viršija jo turėto turto vertę, įpėdinis turi galimybę priimti palikimą pagal apyrašą, kurį sudaro antstolis, tokiu atveju įpėdinis už palikėjo skolas atsako tik paveldėto turto verte ir nerizikuoja atsakyti savo turtu, jeigu paaiškėtų, kad paveldėto turto nepakanka skoloms padengti.

5. Jeigu mirusysis buvo sudaręs testamentą, palikimą paveldi testamentiniai įpėdiniai (testamente nurodytas asmuo ar asmenys), išskyrus privalomąją palikimo dalį. Teisę į privalomąją palikimo dalį turi palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas. Tokie asmenys paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau.

6. Jeigu mirusysis nebuvo sudaręs testamento, palikimą paveldi mirusiojo giminaičiai ir artimieji pagal įstatymą, įstatymo nustatytos paveldėtojų šešios eilės nurodytos Civilinio kodekso 5.11 str. Pirmoji eilė - palikėjo vaikai (įvaikiai), antros – tėvai (įtėviai), vaikaičiai, trečios - seneliai, provaikaičiai ir t.t.

Akcentuosiu dar kartą – turto paveldėtojai turi būti labiau rūpestingi ir savo laiku susitvarkyti visas turto paveldėjimo procedūras. Tada ir jie valstybę atstovaujančiam Turto bankui nereikš jokių pretenzijų, o ir Turto bankui nereikės atlikinėti bereikalingų veiksmų dėl šio turto perėmimo valstybės nuosavybėn, jo valdymo patikėjimo teise bei dėl atstovavimo tokiose bylose.