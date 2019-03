Prie vairo girtas įkliuvęs prokuroras pripažintas kaltu, bet nuo bausmės apsaugojo žmona

Girtas prie vairo įkliuvęs Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroras Eduardas Builisovas nuo bausmės išsisuko. Teismo posėdžio metu vyrą ginti stojo sutuoktinė, tačiau teismui paprašius ją prisiekti, kilo nesusipratimas: moteris dėl tikėjimo atsisakė duoti priesaiką. Visgi teismas nusprendė, kad prokuroro sutuoktinė tinkamai jį prižiūrės ir pagal jos laidavimą nuo bausmės atleido.

Klaipėdos apygardos teismui E. Builisovo laiduotoja pristatyta jo sutuoktinė. Moteris į bylos nagrinėjimą atvyko kartu su savo vyru. Teismui E. Builisovo advokatė pateikė duomenis, kad vyras slaugo sergančią motiną. Be to, E. Builisovo duktė dar studijuoja, tad jai reikalinga tėvų parama. Teismui, pateikti ir duomenys, kad šeima turi paskolą.

Teisiamas vyras prisipažino, kad sausio 15 dieną, kai jį sustabdė pareigūnai, policijai sumelavo, kad negėrė.

„Buvau buitiniais reikalais netoli drbovietės. Pažįstamas padarė kavos, pasiūlė išgerti brendžio. Išgėriau, pasielgiau neatsakingai. Nesijaučiau apsvaigęs. Išėjęs iš pažįstamo, darbo aikštelėje pamačiau kolegę ir pasiūliau ją parvežti, nes man pakeliui. Kai sustabdė policija, klausė, ar esu išgėręs, sakiau, kad ne“, – pasakojo E. Builisovas.

Prokuroras Linas Kiaurakis teisme teigė, kad sausio 15 dieną 16.52 val. Tauragėje, „Peugeot 407“ vairavusiam E. Builisovui buvo nustatyta 2,04 prom. alkoholio (po kraujo tyrimo, - DELFI past.). Vytauto gatvėje policijos sulaikytas vyras ne iškart sustojo pareigūnams, tačiau jis patikino, kad nepastebėjo pareigūnų, o ir pamatęs nesuprato, kad stabdo jo automobilį.

Teismui perduotais duomenimis, pareigūnai nepažino prokuroro, jų dėmesį patraukė įtartinas vairavimas – vairuotojas kelis kartus parodė posūkio signalą, tačiau nė karto nepasuko. Anot pareigūnų, vyras tikinęs, kad nevartojo alkoholio, tačiau po patikrinimo jau sakęs, kad alkoholį vartojo išvakarėse.

Tiesa, byloje minima gana keista aplinkybė: policijos automobilis, vos pasukus prokurorui iš prokuratūros kiemo, stovėjo netoliese ir ėmė jį sekti. Prokuratūros darbo laikas iki 17-tos valandos, tačiau prokuroras išvyko į namus dar nesulaukęs darbo pabaigos.

E. Builovas teismui sakė, kad jam labai gėda dėl savo elgesio ir tvirtino, kad alkoholį vartojo ne darbe. Po Generalinės prokuratūros atlikto tyrimo, vasario 1 dieną E. Builisovas buvo atleistas iš tarnybos ir dabar jis yra bedarbis.

Kolegė Danutė Zybartienė, kurią sausio 15 dieną vyras vežė į namus ir buvo sulaikytas pareigūnų, liudijo, kad su kolega ji gerai sutarė. Anot prokurorės, ji nesuabejojo E. Builisovo blaivumu, jai jis neatrodė apsvaigęs, o kvapo ji neužuodė – sirgo sloga.

Religija sutrukdė prisiekti teisme

Teisme laiduoti už sutuoktinį atvykusi E. Builovo sutuoktinė Irena sukėlė diskusiją, kai teismas paprašė jos liudyti – moteris pareiškė, kad tikėjimas neleidžia jai duoti priesaikos.

Anot moters, Biblijoje nurodoma, kad ji negali prisiekti. Teismui teko daryti pertrauką, mat moters sakė, kad nori liudyti, visgi, žodis „prisiekiu“ tikėjime draudžiamas.

Po kelių minučių pertraukos buvo rasta išeitis ir moteriai leista liudyti nevartojant žodžio „prisiekiu“.

„Jis yra vienintelis mūsų šeimos maitintojas“, – teisme sakė moteris.

I. Builova teigė, kad moteris kol kad dirba laikinai Tauragės vaikų globos namuose padėjėja. Šeima ėmė paskolą, mat jiems reikėjo pinigų būsto remontui. Be to, anot moters, sutuoktinio mamą, kuri yra našlė, lanko ir prižiūri jie abu. Moteris negailėjo gerų žodžių sutuoktiniui ir teigė, kad jos dukrą iš ankstesnės santuokos užaugino ir rūpinosi, kol ji baigė teisės studijas. Be to, jų jaunesnė dukra dar studijuoja.

Prokuoras teismo prašė paskirti 1000 eurų užstatą bei paskirti dvejų metų laidavimą ir tam laikotarpui panaikinti teisę vairuoti. Be to, prašė konfiskuoti E. Builovo automobilį. Taip pat prokuroras prašė buvusiam kolegai paskirti privalomą 500 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

E. Builovo advokatė prašė laidavimą skirti be užstato, anot jos, teisiamasis cahaterizuojams teigiamai, pripažįsta kaltę, jis neteko darbo, o gyvenimas, padarius klaidą, nesibaigia. Atgailaudamas vyras teigė, kad pasielgė kaip mažvaikis.

Teismas paskelbė, kad E. Bulatovas pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, tačiau nusprendė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės perduodant jį laiduotojos Irenos Bulatovos atsakomybėn vieneriems metams. Teismas taip pat paskelbė, kad užstato iš E. Bulatovo nereikalauja, tačiau tuos metus jam draudžiama naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones, taip pat konfinsuokamas automobilį „Peugeot 407“, kurį vairuodamas E. Bulatovas įkliuvo.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.